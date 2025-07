"Wolke von Kiffe": Sam Dylan ärgert sich über seinen Nachbar

Sam Dylan (34) macht seinem Ärger Luft! In einer Instagram-Story lässt der Entertainer seinem Unmut freien Lauf und kritisiert, was ihn derzeit an seinem Zuhause stört: sein Nachbar. "Kann ich mich eigentlich bei der Hausverwaltung beschweren?", fragt der Reality-TV-Star genervt und schildert ein Problem, das ihn offenbar schon länger belastet. Ständig steige ihm der Geruch von Marihuana in die Wohnung – eine "Wolke von Kiffe", wie er es selbst nennt. Das sei für ihn nicht mehr auszuhalten, und er fühlt sich durch die allgegenwärtigen Schwaden regelrecht belästigt.

Seit dem 01. April 2024 ist der private Besitz und Konsum von Cannabis in Deutschland erlaubt. Dafür hat Sam kein Verständnis. Er zeigt sich schockiert über den Lebensstil seines Nachbarn und schimpft: "Dass diese Drogen legalisiert wurden, kann ich einfach nicht verstehen. […] Das kann doch nicht normal sein, sich jeden Tag die Birne vollzudröhnen!" Ob der Dschungelcamp-Star tatsächlich Beschwerde einreicht, ließ er offen. Aber die öffentliche Ansprache des Problems zeigt, dass er auf eine Lösung hofft – und das möglichst bald.

Bei Sam Dylan ist klar: Wenn ihm etwas nicht gefällt, nimmt er kein Blatt vor den Mund, weder online noch offline. Schon in der Vergangenheit teilte er seinen Frust über verschiedene Themen in seinen sozialen Medien. Neben seinem Engagement im Reality-TV betreibt Sam zusammen mit seinem Partner Rafi Rachek (35) ein Geschäft in Köln. Doch auch hier thematisierte er zuletzt öffentlich seine Probleme mit Arbeitskräften und beklagte mangelnde Motivation jüngerer Generationen.

Amazon MGM Studios Sam Dylan, "The 50"-Kandidat

privat Sam Dylan

Instagram / houseofdylan Rafi Rachek und Sam Dylan im Januar 2024