Scheidung von Angelina Jolie: Brad Pitt gesteht Fehler ein

Brad Pitt (61), der Oscar-Preisträger und Hollywoodstar, hat nach dem turbulenten Ende seiner Ehe mit Angelina Jolie (50) einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Im Podcast "New Heights" sprach der Schauspieler kürzlich offen über die Herausforderungen, die er in den letzten Jahren bewältigen musste. Die Scheidung, die sein Leben seit dem Jahr 2016 maßgeblich geprägt hat, ist seit Dezember 2024 endgültig abgeschlossen. Die Ehe der beiden, die 2014 geschlossen wurde, endete nach acht Jahren gerichtlicher Auseinandersetzungen. In diese Zeit fielen auch Streitigkeiten um das Sorgerecht für die sechs gemeinsamen Kinder Maddox (23), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) sowie die Zwillinge Vivienne (16) und Knox (16).

Ein Nahestehender des Stars offenbarte dem Magazin Us Weekly, dass Brad sich der Fehler bewusst sei, die er in seiner Ehe und seiner Rolle als Vater gemacht habe. Die schwierigen Jahre nach der Trennung hätten nicht nur sein Verhältnis zu Angelina belastet, sondern auch bei den Kindern Spuren hinterlassen. Einige von ihnen nahmen mittlerweile den Nachnamen Jolie an oder distanzierten sich auf andere Weise von ihrem Vater. Doch trotz der bestehenden Konflikte gibt Brad nicht auf und hofft, die gebrochenen Beziehungen irgendwann wieder kitten zu können. "Der Rechtsstreit ist nun vorbei, aber gewonnen hat am Ende niemand. Das Kapitel abzuschließen ist eine große Erleichterung für ihn", so der Insider über Brads Gefühle nach dem juristischen Abschluss der Scheidung.

Ein Wendepunkt in Brads Leben sei nach eigener Aussage seine Entscheidung gewesen, sich der Alkoholabhängigkeit zu stellen. In Treffen bei den Anonymen Alkoholikern habe er nicht nur seine Sucht bekämpft, sondern auch die Möglichkeit gefunden, sich selbst neu zu entdecken. Dieser Prozess, den Brad als äußerst transformierend beschreibt, habe ihm geholfen, alte Verhaltensmuster zu erkennen und daran zu arbeiten. Trotz allem sind die Wunden des jahrelangen Rosenkriegs noch frisch, und Angelina soll laut Nahestehenden nicht bereit sein, ihm zu vergeben. Brad zeigt sich jedoch entschlossen, nach vorn zu blicken: "Ich brauchte einen Neustart und habe begonnen, mich wirklich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren", erklärte er kürzlich im "Armchair Expert"-Podcast.

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt im Jahr 2015

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern im Oktober 2021

Getty Images Brad Pitt, September 2024