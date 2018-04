Das beliebte Coachella-Festival zog am vergangenen Wochenende nicht nur Tausende Fans ins sonnige Kalifornien, auch unzählige Stars feierten äußerst gut gelaunt mit. Und die hatten über Genre-Grenzen hinaus mächtig Spaß miteinander: Popsängerin Shania Twain (52) schloss sich nämlich Rapperin Nicki Minaj (35) an – und die Feiercrew ließ es ordentlich krachen. Eine Zusammenstellung, die wohl kaum ein Musik-Fan erwartet hätte!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Hip-Hop-Beauty am Wochenende ein paar Schnappschüsse ihrer Party-Zeit. Auf den Pics sind nicht nur sie und Shania bester Laune: Auch die Coachella-Acts The Weeknd (28), French Montana (33), Quavo (27), Belly und Nav, allesamt Rapper, feiern mit – im Hintergrund eines Fotos tummelt sich sogar noch der Oscar-nominierte "Call Me By Your Name"-Darsteller Timothée Chalamet (22)! "Shania Twain ist im wahren Leben so cool", kommentierte Nicki die Bilder. Keine Frage, wer in diesem Jahr den bisher außergewöhnlichsten Party-Squad am Start hatte!

Shania, die sich im lässigen rosafarbenen Hoodie mit der Kurvenqueen amüsiert, postete ebenfalls ein Foto der ungewöhnlichen Star-Ansammlung auf ihrem Account. Dass die Kanadierin ein Nicki-Fan ist, hat sie im vergangenen August auf einer Release-Party für ihr Album "Now" erzählt. "Wisst ihr, wen ich wirklich liebe, das ist Nicki Minaj. Ich liebe sie. Sie ist so cool und gemein und der Wahnsinn", zitiert People die 52-Jährige.

Gerardo Mora/Getty Images for iHeart Shania Twain im Oktober 2017 bei einem Konzert in Orlando, Florida

Instagram / nickiminaj Shania Twain und Nicki Minaj mit Freunden beim Coachella-Festival 2018

Nicholas Hunt / Getty Images Nicki Minaj beim Meadows Music and Arts Festival

