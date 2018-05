Vor einigen Wochen erschütterte Claudia Gülzow ihre Fans mit dieser Hiobsbotschaft: Bei der TV-Maklerin, die seit 2009 in der Vox-Sendung Mieten, kaufen, wohnen Immobilien an den Mann bringt, wurden vor Monaten gleich drei Tumore im Kiefer festgestellt – vier Operationen musste sie über sich ergehen lassen. Glücklicherweise wurde die Diagnose früh genug gestellt, sodass die 47-Jährige gute Heilungschancen hat. Jetzt zeigte sie sich erstmals wieder auf einem öffentlichen Event und gab ein Gesundheits-Update.

Sie ist eine wahre Kämpfernatur! Gut gelaunt und unbeschwert wirkte Claudia, als sie am vergangenen Sonntagabend neben Promis wie Micaela Schäfer (34) zu Gast bei einer Spendengala in Reinbek bei Hamburg war, berichtet Bild. Die schlimmste Zeit scheint überstanden, doch so ganz kann die Immobilienfachfrau noch nicht aufatmen. "Endlich kann ich das Leben wieder genießen. Meine Tochter hat mir so toll beigestanden. Aber ich muss immer noch zu Kontrolluntersuchungen, hoffe jetzt auf einen Knochenaufbau im Kiefer", sagte die Mutter der Bloggerin Yulie Kendra (29).

Mit ihrer Tochter verbindet Claudia ein wahrlich inniges Verhältnis: Seit Jahren leben sie gemeinsam in einer Wohngemeinschaft, zu der auch Claudias Sohn gehört. Bis zuletzt war auch der Ehemann der TV-Frohnatur Teil der Gemeinschaft, doch die Liebe ist gescheitert. "Ich bin glücklicher Single und lebe jetzt mit meinen Kindern in einer WG", erklärte Claudia, die auch bald wieder vor der Kamera stehen möchte.

Instagram / micaela.schaefer.official Claudia Gülzow und Micaela Schäfer auf einer Spendengala

Promiflash Claudia Gülzow

Promiflash Claudia Gülzow, ehemalige Maklerin bei "mieten, kaufen, wohnen"

