Es ist DIE YouTube-Veranstaltung des Jahres – eigentlich! Die VideoDays finden seit 2010 in Berlin und Köln statt. Auf dem Event haben Fans nicht nur die Möglichkeit ihre Netz-Idole wie Die Lochis oder Lukas Rieger (18) auf der Bühne zu bewundern, beim sogenannten CommunityDay können sie dann auch auf Selfie- und Autogramm-Jagd gehen. Jetzt hatte der Veranstalter allerdings schlechte Nachrichten: Die VideoDays 2018 wurden kurzfristig abgesagt!

Auf der offiziellen Website veröffentlichten die Verantwortlichen ein Statement und erklärten die Gründe für die plötzliche Entscheidung. Die Mitarbeiter hätten bis zum Schluss alle Möglichkeiten in Betracht gezogen, um das Aus der diesjährigen VideoDays zu verhindern – vergeblich. "Eine Durchführung der VideoDays wäre mit den aktuell unzureichenden Ticketverkäufen und einem reduzierten Engagement im Sponsoringbereich leider nicht möglich gewesen", hieß es auf der Seite. Es falle allen Beteiligten aber sehr schwer, die Besucher und auch die Künstler jetzt enttäuschen zu müssen. Die Ticketpreise würden selbstverständlich erstattet werden.

Es gibt aber noch Hoffnungen für die VideoDays-Liebhaber! "Wir werden das Event intern weiterhin intensiv evaluieren und uns mögliche Optionen für zukünftige VideoDays anschauen", versprach der Veranstalter. Das YouTube-Event sollte in diesem Jahr am 16. und 17. Juni in Berlin und Köln stattfinden sollen. Für die Hauptstadt waren unter anderem Auftritte von den Lochi-Twins und Teenieschwarm Mike Singer (18) geplant.

Andreas Rentz / Getty Images Lukas Rieger bei der 1Live Krone 2016

P.Hoffmann/WENN.com Mike Singer, Sänger

Patrick Hoffmann / WENN.com Heiko und Roman Lochmann aka Die Lochis bei den VideoDays

