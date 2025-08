Stillprobleme: Romina Palm hat das "Gefühl von Versagen"

Romina Palm (26) gewährt ihren Fans einen ehrlichen Einblick in ihre aktuelle Gefühlslage. Auf Instagram teilte die frischgebackene Mutter emotionale Worte zu ihrem neuen Alltag mit Tochter Hazel, ihrem ersten Kind. Auf einem Foto, das sie von einer Milchpumpe machte, schrieb sie: "Ich hatte die Befürchtung, da Hazel sehr unzufrieden wirkte und anscheinend lag ich richtig." Romina erklärte weiter, dass sie zuvor nie Probleme mit ihrer Milchproduktion hatte, sich aber aktuell vor allem durch mentale Herausforderungen belastet fühle. "Ich habe gerade das Gefühl von Versagen", bemerkte sie emotional.

Hinter den ehrlichen Worten steht offenbar ein großer persönlicher Druck, der durch den neuen Lebensabschnitt verstärkt wird. Die 26-Jährige erklärte, dass sie früher sogar "zu viel Milch" gehabt hätte, jetzt jedoch erstmals Schwierigkeiten beim Stillen spüre. Sie sieht einen Zusammenhang zwischen ihrem emotionalen Auf und Ab und dem Stress, der sich auf ihr Wohlbefinden und ihre Milchproduktion auswirken könnte. Offen bleibt, wie Romina die Situation bewältigen will, doch ihr mutiger Umgang mit dem Thema zeigt, dass sie keine Scheu hat, ihre Follower an ihren vermeintlichen Schwächen teilhaben zu lassen.

Romina ist vor allem durch ihre Teilnahme bei Germany's Next Topmodel und Modelkarriere bekannt, pflegt allerdings auch eine enge Verbindung zu ihren Fans über Social Media. Für ihre ehrlichen und oft emotionalen Postings bekommt sie regelmäßig viel Zuspruch. Die junge Mutter, die im Juni 1999 geboren wurde, lässt mit ihrer Offenheit ein großes Netzwerk an Followern an ihrem Leben teilhaben. Ihre Offenbarung zu den Stillproblemen könnte anderen Müttern in ähnlichen Situationen Mut machen und zeigt erneut, dass Romina hinter der glänzenden Fassade auch mit den alltäglichen Herausforderungen des Lebens zu kämpfen hat.

Instagram / rominapalm Romina Palm, August 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm, Juli 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm, Christian Wolf und die gemeinsame Tochter Hazel, Juli 2025