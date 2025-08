Neue Eskalation zwischen Blake Lively und Justin Baldoni

Blake Lively (37) hat jetzt erneut schwere Vorwürfe gegen ihren früheren "It Ends With Us"-Co-Star Justin Baldoni (41) erhoben. Wie Us Weekly berichtet, soll dieser versucht haben, ein 292-seitiges Dokument ihres Verhörs Ende Juli zu veröffentlichen. Aus einem am 4. August eingereichten Antrag ihrer Anwälte geht hervor, dass Justins Team das noch nicht überarbeitete Protokoll ihrer Aussage sofort nach Erhalt in das öffentliche Gerichtsregister hochgeladen haben soll. Es seien nur zwei Seiten der Aussage im Verfahren zitiert worden, daher gebe es "keinen rechtlich sinnvollen Grund, das komplette Protokoll einzureichen", erklären Blakes Anwälte. Die Schauspielerin fordert nun, das vorläufige Transkript aus den Gerichtsakten zu entfernen. Zudem werfen ihre Anwälte Justins Team vor, ein falsches Bild zu zeichnen: Blake habe angeblich Angst davor, dass ihre Aussage publik wird – eine Darstellung, die laut ihrem Anwalt "völlig unwahr und äußerst schädlich" sei.

Der ehemalige "Gossip Girl"-Star hatte seine Befragung in New York unter besonderen Schutzmaßnahmen durchgeführt, darunter ein kontrollierter Zugang zu den Räumlichkeiten und Teilnahmebeschränkungen. "Frau Lively hat dieses Verfahren aktiv angestoßen – mit der klaren Absicht, dass ihre Aussagen im Rahmen eines fairen, beweisgestützten Prozesses gehört werden", schreiben ihre Rechtsanwälte. Die Veröffentlichung des Transkripts wird als weiterer Versuch angesehen, die 37-Jährige in der Berichterstattung negativ darzustellen.

Dass die Streitigkeiten zwischen den beiden "It Ends With Us"-Kollegen weit über das Filmset hinausgehen, ist nicht neu. Bereits im vergangenen Jahr waren schwere Vorwürfe laut geworden, die Blake gegen den Regisseur und Co-Star erhob. Anschließend folgte aber auch Justins 400-Millionen-Dollar-Klage, die neben ihr auch Blakes Ehemann Ryan Reynolds (48) und deren PR-Beraterin Leslie Sloane ins Visier nahm. Diese Forderung wurde im Juni als unbegründet abgewiesen, doch nun droht eine neue Eskalation im vor Gericht ausgetragenen Konflikt.

Cindy Ord/Getty Images, Cindy Ord/Getty Images Blake Lively und Justin Baldoni

ActionPress / Backgrid Blake Lively, Schauspielerin

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, April 2025