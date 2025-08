Fan-Moment: Streamer MontanaBlack trifft Drake bei Konzert

MontanaBlack (37), mit bürgerlichem Namen Marcel Eris, hatte einen ganz besonderen Moment in Amsterdam, als er sein Idol Drake (38) persönlich traf. Der deutsche Social-Media-Star besuchte eines der Konzerte des kanadischen Rappers, das in seiner neuen Wahlheimat Amsterdam stattfand. Mit seiner Freundin Lea wurde MontanaBlack von einem gemeinsamen Bekannten, dem Streamer Roshstein, in den Backstage-Bereich eingeladen, berichtet die Bild. Dort kam es zu einer Begegnung der besonderen Art: Drake kannte den deutschen Streamer bereits und folgt ihm sogar auf Instagram – ein Umstand, der MontanaBlack sehr überraschte.

Im Gespräch mit Bild verriet MontanaBlack, dass der Abend für ihn voller Höhepunkte war. Nach dem Konzert fanden sie sich im exklusiven "Family & Friends"-Bereich wieder, wo er mit Drake über ihre gemeinsamen Hobbys plauderte. "Ich trinke zwar keinen Alkohol, aber so eine Einladung schlägt man nicht aus", sagte er über die anschließende Aftershow-Party, zu der der Musiker ihn ebenfalls einlud. In einem abgegrenzten Bereich des Clubs verbrachte der Gamer die Zeit mit Drake und dessen engerem Kreis. Und obwohl Drake MontanaBlack auf Instagram folgt, erwidert der Streamer den Follow nicht. Der Grund: MontanaBlack folgt lediglich zwei Accounts, dem seiner eigenen Getränkemarke und einem Zweit-Account.

MontanaBlack, der sich vom Streamer zu einem der bekanntesten Social-Media-Stars Deutschlands entwickelt hat, zeigte sich sichtlich beeindruckt von der Begegnung mit dem Weltstar. Die Verbindung über ihren gemeinsamen Bekannten Roshstein hatte das Treffen überhaupt erst ermöglicht. Dass Drake seine Arbeit kennt und sogar schätzt, dürfte dem Streamer einen speziellen Stolz verliehen haben. Trotz des Gesprächs über Hobbys und der ausgelassenen Party blieb Monte, wie ihn seine Fans liebevoll nennen, bescheiden. Es scheint, als hätte er ein Erlebnis gehabt, das er so schnell nicht vergessen wird.

Instagram / montanablack MontanaBlack trifft Drake nach seinem Konzert in Amsterdam, August 2025

Instagram / montanablack MontanaBlack im Juni 2025

Getty Images Rapper Drake im Oktober 2021