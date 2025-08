Anne Wünsche macht Oliver Pocher Ansage im Rechtsstreit

Anne Wünsche (33) und Oliver Pocher (47) stehen weiterhin im Mittelpunkt eines anhaltenden Rechtsstreits, der bereits vor Jahren seinen Anfang nahm. Während der Corona-Pandemie hatte der Comedian das Erotikmodel mehrfach öffentlich kritisiert und nach ihrer Aussage mit falschen Darstellungen bloßgestellt. Nun heizt Anne den Streit erneut an, indem sie auf Instagram einen Promiflash-Beitrag zum Prozess teilte und darin eine deutliche Ansage an Oliver machte: "Das ziehen wir jetzt durch! Oder du gibst einfach mal zu, was für einen Scheiß-Fehler du damals gemacht hast, als du falsche Sachen in die Kamera gezeigt hast!"

Immer wieder spricht Anne über die Folgen von Ollis Bildschirmkontrolle. In einem kürzlich veröffentlichten Statement, das Promiflash vorliegt, bezeichnete sie das Format des Komikers als "emotionalen Super-GAU". Aus Angst vor Übergriffen nahm die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihre Kids sogar zeitweise von der Schule. "In dieser Zeit habe ich angefangen zu trinken", gab die 33-Jährige offen zu.

Mittlerweile kann das OnlyFans-Model besser mit dem Hass im Netz umgehen. "Ich bin nicht nur dankbar für das, was ich habe, sondern auch für jede einzelne Kritik oder Hassnachricht – sie haben mich stärker werden lassen", betonte die dreifache Mutter vor wenigen Wochen auf Instagram. Der Erfolg gibt der Berlinerin recht: Während Anne rund eine Million User auf Instagram folgen, hat sie auf TikTok eine Community von rund 1,2 Millionen Usern.

Collage: Wehnert, Matthias / Action Press, Getty Images Collage: Anne Wünsche und Oliver Pocher

Action Press Oliver Pocher, Comedian

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin