Myleene Klass enthüllt unsittliches Angebot von Weinstein

Die britische Moderatorin Myleene Klass (47) hat kürzlich im Podcast "We Need To Talk" eine schockierende Begegnung mit dem einst einflussreichen Filmproduzenten Harvey Weinstein (73) offenbart. Er habe ihr angeblich bei einem Treffen einen unerhörten Vorschlag unterbreitet: Harvey soll ihr Berühmtheit und eine Rolle in einem Film angeboten haben – im Gegenzug zu sexuellen Gefälligkeiten. Die dreifache Mutter beschrieb, wie sie bei der Konfrontation entsetzt und verängstigt war: "Ich war völlig am Boden zerstört, weil ich nicht wusste, ob ich da jemals wieder herauskommen würde."

Das erste Mal traf Myleene bei einer Party auf Harvey und führte dort ein kurzes Interview mit ihm, erinnerte sie sich. Später suchte er sie erneut auf, um seine perfide Idee anzusprechen. Myleene wies ihn entschieden zurück und erklärte, dass sie bereits in den Bereichen berühmt sei, die ihr wichtig wären. Die traumatische Erfahrung habe sie zutiefst erschüttert. Sie betonte, dass Frauen in solchen Situationen instinktiv spüren, wenn sie in Gefahr sind. Harvey, der seit Jahren im Zentrum zahlreicher Missbrauchsvorwürfe steht, wurde in verschiedenen Prozessen unter anderem wegen sexueller Übergriffe schuldig gesprochen und zu langen Haftstrafen verurteilt.

Doch das war nicht der einzige Schlag in Myleenes Leben. Im Podcast sprach sie auch über eine schmerzhafte persönliche Erfahrung: Ihr Ex-Ehemann Graham Quinn soll sie während ihrer eigenen Geburtstagsfeier mit einer anderen, ebenfalls bekannten Frau betrogen haben. Die 47-Jährige entdeckte die beiden auf einem Balkon – nicht in eindeutiger Situation, aber die beiden sollen sich sehr nah gekommen sein. "Ich habe alle aus meinem Haus geworfen, auch seine Eltern", verriet sie. Mittlerweile habe sie mit der Situation ihren Frieden gemacht, denn seit 2020 ist sie mit ihrem langjährigen Partner Simon Motson verlobt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Myleene Klaas und Harvey Weinstein

Getty Images Myleene Klass, November 2022

