Aquaplaning: Gigi Birofio widerspricht Aussagen der Polizei

Reality-TV-Star Luigi Birofio (26), bekannt als Gigi Birofio, hat sich nach einem Autounfall auf der Autobahn 81 zu den Vorwürfen gegen ihn geäußert. Am Freitagnachmittag, den 1. August, geriet der 26-Jährige mit seiner lilafarbenen Corvette bei Ilsfeld ins Schleudern und kollidierte mit mehreren Fahrzeugen. Zwei Personen wurden leicht verletzt, während Gigi und sein Begleiter Yasin Mohamed (34) unverletzt blieben. Im Raum stehen Anschuldigungen der Polizei, dass Gigi nicht angeschnallt gewesen sei und möglicherweise mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Gigi erklärte gegenüber RTL: "Es war Aquaplaning. Da habe ich die Kontrolle verloren."

Die Polizei hat Ermittlungen gegen den Reality-Star aufgenommen, die sich insbesondere mit fahrlässiger Körperverletzung, Geschwindigkeitsüberschreitungen und einem Verstoß gegen die Anschnallpflicht befassen. Gigi widerspricht jedoch entschieden den Behauptungen. "Ich war angeschnallt und es war keine überhöhte Geschwindigkeit", betonte er in seinem Statement, in dem er ausführlich schilderte, wie sein Fahrzeug trotz Bremsmanövern unkontrolliert weiterrutschte. Instagram-Stories, die er kurz nach dem Unfall veröffentlichte, sorgten allerdings für Verwirrung, da er dort emotional anmerkte: "Was hat denn bitte das Anschnallen mit dem Unfallhergang zu tun?"

Gigi, der einer breiten Öffentlichkeit vor allem durch seinen Auftritt im Dschungelcamp bekannt ist, sorgt immer wieder mit seiner impulsiven Art für Schlagzeilen. Sein Umgang mit der Kritik nach dem Unfall zeigt deutlich, wie sehr er sich durch die Vorwürfe angegriffen fühlt. In der Vergangenheit hatte Gigi seine Fans mit seiner authentischen und chaotischen Art begeistert. Ob sich seine Unbekümmertheit und Spontanität auch nach diesem Vorfall in seiner Karriere auswirken werden, bleibt abzuwarten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 140.000 Euro, darunter die beschädigte Luxus-Corvette, die nun symbolisch für die tragische Wendung einer unachtsamen Fahrt steht.

IMAGO / STAR-MEDIA Gigi Birofio, Realitystar

Instagram / yasin__11_ Gigi Birofios zerstörtes Auto, August 2025

Instagram / gigibirofio Yasin Mohamed und Gigi Birofio, Realitystars