Yeliz Koc behauptet, "Prominent getrennt"-Macher drohten ihr

Yeliz Koc (31) erhebt schwere Vorwürfe gegenüber der Produktion der Reality-Show Prominent getrennt. Nachdem in der sechsten Folge der Sendung ein Streit bei einer Nominierung eskaliert war, wollte der Reality-TV-Star die Show verlassen. Doch nun schilderte sie in einer Instagram-Story, dass die Produktionsfirma versucht habe, sie davon abzuhalten. Sie habe ihre Koffer bereits gepackt und angekündigt, abreisen zu wollen. Laut Yeliz sei ihr jedoch gesagt worden, dass ihr Ausstieg eine "Millionenproduktion kaputt machen" würde und dies zusätzlich negative Konsequenzen für andere Projekte wie ihre Teilnahme am Dschungelcamp haben könnte.

Nachdem ihr diese Aussagen unterbreitet wurden, wollte Yeliz Klarheit und fragte bei der Dschungelcamp-Produktion nach. Dort wurde ihr jedoch versichert, dass diese Behauptungen nicht der Wahrheit entsprachen. Rückblickend wirft sie den Verantwortlichen nun vor, sie sei durch die Drohungen stark unter Druck gesetzt worden. Die Regelung, dass sie zunächst nicht einmal ihr Management – zu dem auch ihre Schwester gehört – direkt kontaktieren durfte, habe die Situation für sie erheblich erschwert. Schließlich entschied sich Yeliz, trotz aller Umstände, erst einmal zu bleiben und nicht unmittelbar abzureisen.

Bei der angesprochenen Auseinandersetzung innerhalb der Sendung stand Yeliz nicht alleine da. Auch andere Kandidatinnen und Kandidaten fühlten sich angesichts der hitzigen Stimmung in der Villa und nach einer kontroversen Entscheidung unwohl. Yeliz hatte damals ihren Ex Jannik Kontalis (29) gebeten, die Show gemeinsam mit ihr zu verlassen. Ihre Enttäuschung über das Geschehen und der Wunsch, das Format hinter sich zu lassen, zeigte, wie angespannt die Situation hinter den Kulissen verlaufen sein muss. Trotz allem ist Yeliz als Reality-Star bekannt dafür, emotional und impulsiv zu reagieren, aber auch stets offen über ihre Gefühle zu sprechen – eine Eigenschaft, die ihr sowohl Bewunderung als auch kritische Stimmen eingebracht hat.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im Februar 2025

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt" 2025

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im Mai 2025