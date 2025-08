Keine royalen Grüße: Freunde feiern Meghans 44. Geburtstag

Herzogin Meghan (44) hat an ihrem 44. Geburtstag zahlreiche liebevolle Nachrichten von engen Freundinnen wie Kelly McKee Zajfen und Abigail Spencer (44) erhalten. Kelly, eine langjährige Freundin, schrieb etwa auf Instagram: "Du bist pure Magie! Danke, dass du eine Freundin bist, die alles besser macht." Dazu postete sie ein sommerliches Foto der beiden, das laut Meghan "perfekt" ihre Freundschaft einfängt. Auch Meghans ehemalige "Suits"-Kollegin Abigail widmete ihr eine rührende Botschaft und nannte sie "Champagner in menschlicher Form". Weiter schrieb sie: "Danke, dass du in diesem Leben und darüber hinaus meine Schwester bist. Worte können das nicht beschreiben." Da die beiden am gleichen Tag Geburtstag haben, antwortete Meghan mit einem Kommentar: "Danke, süße Abs! Gleichfalls, und alles Gute zum Geburtstag."

Weitere Gratulationen kamen von Daniel Martin, Meghans langjährigem Make-up-Artist, sowie der Unternehmerin Jamie Kern Lima. Auch Meghans Lifestyle-Marke "As Ever" meldete sich mit einer Hommage zu Wort: "Sie steckt ihr Herz, ihre Vision und ihre magische Note in jedes Detail, und heute erheben wir unser Glas auf sie!" Neben den Glückwünschen war auch eine Ankündigung eingebettet: Der neueste Rosé der Marke aus dem Napa Valley werde am Folgetag erhältlich sein. Dennoch fehlten an Meghans Ehrentag öffentliche Glückwünsche seitens der britischen Königsfamilie, ein Umstand, der bei Fans und Beobachtern der Royals nicht unbemerkt blieb, berichtet Hello.

Ob Geburtstagsgrüße aus den Reihen der britischen Königsfamilie Meghan privat erreichten, ist unklar. Dennoch werten Außenstehende das Ausbleiben von öffentlichen Geburtstagsgrüßen als ein Zeichen dafür, dass die Beziehung zwischen Meghan und den Royals weiter angespannt ist. Seitdem sich Prinz Harry (40) und Meghan von ihren royalen Pflichten zurückgezogen haben und in die USA gezogen sind, bleibt das Verhältnis der beiden zur Königsfamilie schwierig. Auch eine Rückkehr nach England scheint nicht geplant zu sein. Jedoch stand an Meghans Geburtstag nicht die Distanz zur Familie, sondern die Nähe zu ihren Freunden im Fokus, die ihr viel Wertschätzung entgegenbrachten.

Imago Meghan Markle, Frau von Prinz Harry

Instagram / abigailspencer Abigail Spencer und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022