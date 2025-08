Oliver Pocher scherzt über Iris Klein und Stefans Ex-Krise

Oliver Pocher (47) hat erneut bewiesen, dass er keine Gelegenheit auslässt, seiner scharfen Zunge freien Lauf zu lassen. Dieses Mal waren Iris Klein (58) und Stefan Braun Ziel seines Humors. Nachdem das Paar in der Vergangenheit offen über ihre temporäre Beziehungskrise gesprochen hatte, nahm sich der Comedian das Thema in seiner Instagram-Serie "Bildschirmkontrolle" vor. Mit seiner gewohnt ironischen Art kommentierte er in seinem Video: "Alles aus bei Stefan Braun und Iris Klein – das sind mal deutsche Namen, wie es sich gehört." Doch damit nicht genug: Ein weiteres Ziel seines Spottes wurde Stefans Auftritt in einem Video, in dem dieser die Dreharbeiten zu einer Show in der Dominikanischen Republik als Grund dafür nennt, warum er sich momentan nicht mit Iris in sozialen Medien zeigt.

Oliver spielte den Clip in seiner Story ab und fügte spöttisch hinzu: "Da muss man auch mal glauben können bei Show1, früher hieß es ja mal Sport1." Die Show, die Stefan dort angeblich dreht, lieferte das perfekte Futter für Ollis bissige Analyse. Während Iris und Stefan versuchen, ihre Beziehung wieder ins Lot zu bringen, scheint der Comedian keine Gelegenheit ungenutzt zu lassen, um sich öffentlich über die beiden zu amüsieren. Ob der Humor bei den Betroffenen gut ankommt, bleibt ungewiss, doch für Pochers Fans sind solche Momente ein echter Garant für Unterhaltung.

Nachdem es kürzlich in der Beziehung von Iris und Stefan gekriselt hatte, scheint mittlerweile alles wieder im grünen Bereich zu sein. Die Mutter von Daniela Katzenberger (38) betonte kürzlich auf Instagram, dass ein intensives Gespräch ausgereicht habe, um die Wellen wieder zu glätten. "Alles ist nun wieder in Ordnung", versicherte die 58-Jährige ihren Followern. Dabei stichelte Iris auch gegen ihren Ex-Mann Peter Klein (58) und seine Partnerin Yvonne Woelke (45), die sich in die Krise öffentlich eingemischt hatten: "Die Trittbrettfahrer hatten nun immerhin ihre fünf Minuten Ruhm."

Collage: Getty Images, Nicole Kubelka / Future Image Collage: Oliver Pocher, Stefan Braun und Iris Klein

TikTok / oliverpocher Oliver Pocher im Mai 2025

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein, Mai 2025