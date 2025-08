Neu auf Netflix: Diese Filme und Serien kommen im August

Netflix hat für den August 2025 eine Vielzahl an neuen Filmen und Serien angekündigt, die für reichlich Unterhaltung sorgen dürften. Besonders Fans der düsteren "Wednesday"-Serie mit Jenna Ortega (22) können sich freuen, da die zweite Staffel ab dem 6. August zurückkehrt. Darüber hinaus gibt es Highlights aus verschiedenen Genres, wie die True-Crime-Dokus "Stolen: Der große Diamantenraub in Antwerpen" ab dem 8. August oder "Die Wahrheit über Jussie Smollett (43)?" ab dem 22. August. Für die Kleinsten gibt es ab dem 7. August das Animationsabenteuer "Hallo-Schule-Playlist" oder die zweite Staffel von "Barbie Mysteries", die den Titel "Beach Detectives" trägt und ab dem 28. August verfügbar ist.

Anime-Liebhaber können sich auf die vierte Staffel von "Demon Slayer" ab dem 18. August freuen. Ebenso startet in diesem Monat die spannende brasilianische Thriller-Serie "Ströme des Schicksals" am 20. August. Besonders beliebt dürfte die Rückkehr von "Ich und die Walter Boys" mit der zweiten Staffel am 28. August werden, die die romantischen Verwicklungen von Protagonistin Jackie fortsetzt. Netflix bietet im August somit ein Programm für jeden Geschmack und jede Altersgruppe. In der Bandbreite der Neuzugänge finden sich nicht nur Blockbuster und gefeierte Serien, sondern auch Vielfalt abseits des Mainstreams: Das thailändische Western-Werk "Gold Rush Gang" oder das philippinische Musikdrama "One Hit Wonder" bieten internationales Flair – beide sind ab dem 21. August verfügbar.

Zudem bietet Netflix neue, diverse Musik-Dokus an, darunter "Becoming Led Zeppelin" ab dem 18. August und "Bob Marley (†36): One Love" ab dem 28. August. In der Romanverfilmung "My Oxford Year" mit Sofia Carson und Corey Mylchreest (27) steht die berührende Geschichte von Anna im Fokus, die in Oxford nicht nur ihre berufliche Karriere, sondern auch eine große Liebe findet. Der Film weicht in seiner Interpretation bewusst von der Romanvorlage von Julia Whelan ab, worüber es während der Produktion immer wieder Diskussionen gab. Er ist bereits seit dem 1. August verfügbar.

Helen Sloan / Netflix Joonas Suotamo, Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Isaac Ordonez, Thing, Luis Guzmán, "Wednesday"

Imago Sofia Carson bei der Netflix-Premiere von "My Oxford Year" im Juli 2025 in Los Angeles

Getty Images Bob Marley, Musiker