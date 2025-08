Darum wollen Karina Wagner und Steffen so schnell heiraten

Die Reality-TV-Stars Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno planen den schnellen Schritt vor den Traualtar. Erst vor wenigen Monaten haben sie sich verlobt, doch bereits in diesem Jahr soll die Hochzeit folgen. In einem Instagram-Q&A wurde Karina auf die rasante Entwicklung angesprochen. Ein Fan fragte, ob die baldige Hochzeit nicht ein wenig übereilt sei. Karinas Antwort ließ keinen Zweifel an ihrer Entscheidung: "Für uns steht fest, dass wir zusammen alt werden wollen." Damit machen die beiden unmissverständlich klar, dass sie sich ihrer Liebe sicher sind.

Karina erklärte weiter, dass ihrer Meinung nach die Länge einer Beziehung nicht ausschlaggebend für den Erfolg einer Ehe sei. "Wer gibt einem da die Garantie, dass es für immer hält?", fragte sie in ihrer Antwort. Mit ihrer pragmatischen Sichtweise spricht Karina auch an, dass viele Paare erst nach Jahren heiraten und sich trotzdem irgendwann scheiden lassen. Für sie hätten sie und Steffen keine weiteren zehn Jahre nötig, um sich über ihre Gefühle im Klaren zu sein – stattdessen vertrauen die beiden auf ihr Liebesglück.

Bereits in einer früheren Instagram-Fragerunde hatte Karina verraten, dass das Hochzeitsdatum längst fix ist. Auf die neugierige Frage eines Fans, ob sie schon "ungefähr" wüssten, wann geheiratet werde, gab sie offen Auskunft: "Nicht ungefähr. Wir haben bereits unser Datum und den Termin beim Standesamt. Und weil die Frage häufiger kam: noch dieses Jahr." Wann genau sich die Turteltauben vor den Traualtar wagen, wollten sie allerdings noch für sich behalten.

Bachelor in Paradise, RTL+ Karina Wagner und Steffen Vogeno bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, 2025

Instagram / valentinakarina Karina Wagner und Steffen Vogeno, 2025