Matthias Schweighöfer spricht offen über seine Ex-Beziehung

Matthias Schweighöfer (44) hat sich in Barbara Schönebergers (51) Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" jetzt offen über seine frühere Beziehung mit Regieassistentin Ani Schromm geäußert. "Früher hat viel gefehlt", erklärt er im Gespräch mit der TV-Ikone. Bevor der Schauspieler mit Ruby O. Fee (29), seiner heutigen Partnerin, zusammenkam, war er fast 15 Jahre mit Ani liiert. Das Ex-Paar, das sich 2004 kennenlernte, hat zwei gemeinsame Kinder: Tochter Greta, geboren 2009, und Sohn Valentin, der 2014 zur Welt kam. Trotz einer zwischenzeitlichen Trennung versuchten sie es erneut miteinander, doch 2018 trennten sie sich endgültig. Matthias gab die Trennung im Januar 2019 bekannt, während er gleichzeitig seine neue Beziehung mit Ruby offiziell machte.

Im Podcast offenbart er außerdem, dass Ruby "keine negativen Anteile" habe. "Man hat Raum. Das kannte ich so gar nicht", schwärmt der 44-Jährige über seine aktuelle Liebe. Zudem verstehe sie sich mit seinen Kindern sehr gut. "Greta und Valentin lieben Ruby. Das macht mich glücklich", verriet er einst im Gespräch mit dem Stern. Heute, sechs Jahre später, wirkt Matthias glücklicher denn je. Und Ruby ist nicht nur seine Partnerin im Privatleben, sondern steht ihm auch beruflich an der Seite. Das Paar teilte bereits die Leinwand, zuletzt im Netflix-Film "Brick".

Doch auch wenn das Leben als Schauspielerpaar nach außen harmonisch wirkt, sprachen die zwei vor wenigen Wochen ganz offen darüber, wie sie mit gegenseitiger Kritik am Arbeitsplatz umgehen. Im Interview mit dem Magazin Playboy schilderte Ruby: "Ich würde ja einem anderen Kollegen auch nicht ungebeten sagen, was ich an seinem Spiel gut fand oder nicht." Deshalb habe sie diese Regel auch in ihrer Beziehung übernommen. Nur wenn einer von beiden ausdrücklich um Feedback bittet, gebe es ehrliche Rückmeldungen – ungefragte Kritik sei tabu.

Getty Images Matthias Schweighöfer im Juli 2025

Instagram / matthiasschweighoefer Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee bei der Berlinale 2025