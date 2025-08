35 Kilo leichter: Emma Fernlund reflektiert ihre Abnehmreise

Emma Fernlund (24) hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Veränderung durchgemacht: Die Reality-TV-Darstellerin und Social-Media-Persönlichkeit hat stolze 35 Kilo abgenommen. Auf Instagram teilte sie jetzt mit ihren Fans Throwback-Fotos, die ihre Verwandlung zeigen, und schrieb dazu emotional: "35 Kilo leichter – und endlich wieder ich selbst!" Emma reflektierte offen über ihren Weg und erzählte, wie schwer sie sich früher im eigenen Körper fühlte. "Ich habe in den Spiegel geschaut und gedacht: 'Das bin nicht ich...'", gab sie in dem Post zu.

Aber einfach war der Weg zum Wohlfühlgewicht nicht. Sie beschrieb ihre Abnehmreise als einen "Marathon voller Höhen und Tiefen". Dabei habe sie nach und nach alte Gewohnheiten abgelegt und gelernt, dranzubleiben. Heute könne sie ihre Erfolge mit Stolz betrachten und sich endlich rundum wohlfühlen. "Ich fühle mich frei, selbstbewusst und einfach glücklich in meiner Haut", erklärte die 24-Jährige weiter. Mit diesen motivierenden Worten möchte sie offenbar auch anderen Mut machen, eigene Ziele zu verfolgen und dabei nie die Geduld mit sich selbst zu verlieren.

Für Emma ist 2025 nicht das erste Jahr einschneidender persönlicher Veränderungen. Bereits in der Vergangenheit hatte sie turbulentere Momente zu bewältigen, wie beispielsweise die emotionale Trennung von ihrem Ex-Partner Umut Tekin (28). Damals war sie in die Schlagzeilen geraten, als Untreuevorwürfe öffentlich wurden. Trotz allem scheint Emma nun ein Kapitel der Selbstliebe und des Neuanfangs für sich aufgeschlagen zu haben. Ihr Weg zeigt: Mit Durchhaltevermögen und einer positiven Selbstwahrnehmung kann man sich großen Herausforderungen stellen und gestärkt daraus hervorgehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, Realitystars