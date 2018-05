Konkurrenz für die die Royal-Wedding des Jahres: Während Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) am Samstag auf Schloss Windsor vor den Augen der ganzen Welt den Bund der Ehe eingegangen sind, wurde in Las Vegas der rote Teppich für eines der wichtigsten Musikevents des Landes ausgerollt. Die Billboard Music Awards locken bekanntermaßen das Who-is-who der Szene in die Partymetropole. Aber wer war in diesem Jahr der Hingucker schlechthin? Während für Meghan am Wochenende Weiß auf dem Plan stand, schienen sich die Promis bei den BMAs einem inoffiziellen Motto unterzuordnen: Schwarz vs. Nude vs. Beere!

Hier seht ihr die Looks des Abends. Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels für euren Favoriten ab.

Schwarz

Das kleine Schwarze geht immer? Wenn man sich Bebe Rexha (28), Tyra Banks (44) und Co. so anschaut, scheint die Rechnung aufzugehen. Zur jährlichen Verleihung der Musikpreise der Fachzeitschrift Billboard erschienen sie nämlich in diesem Jahr in dunklen Roben. Während Tyra und Bebe auf hautenge Samt-Exemplare mit besonders ausladendem Ärmeln setzten und glatt für Verwechslungsgefahr sorgten, wählte Kelly Clarkson (36) für ihre Rolle als Moderatorin der Veranstaltung eine bodenlange Version mit Beinschlitz, asymmetrischem Kragen und Schulterdetails. Besonders zerrissen wurde Christina Aguilera (37) für ihren Look. Sie kam zwar ebenfalls in Schwarz, für ihre ungewöhnliche und viel zu gewollte Nadelstreifen-Interpretation bekam sie allerdings ordentlich auf den Deckel. Von internationalen Magazinen wurde sie prompt auf die Liste der schlecht angezogensten Damen des Abends gesetzt. Glamouröser ging es bei Ashlee Simpson (33) daher. Die Blondine kam mit Ehemann Evan Ross (29) und trug einen Traum aus Tranzparenz und schwarzer Spitze.

Beere

Was wäre der Frühling ohne saftige Beerentöne? Gar nichts, richtig! Kein Wunder also, dass der ein oder andere Star tief in die Kleiderkiste griff, um die vorgebräunte Haut mit wunderschönen Rot- bis Lila-Tönen zu unterstreichen. Während Dua Lipa (22) auf ein detailverliebtes Exemplar in knalligem Lila setzte, ließ es Überraschungsgast Taylor Swift (28) weitaus pastelliger angehen. Die Blondine kam in einem leichten Dress in Altrosa inklusive Schleppe und Blüten- sowie Federextras. Wer einen Materialmix der Extraklasse gesucht hat, musste sich nur Jennifer Lopez (48) anschauen. Bei ihr stand Schlangenmuster in Bordeaux auf dem Plan – obenrum aus Samt, untenrum aus Leder.

Nude

Nur wenige Tage nach ihrem unvergleichlichen Auftritt bei der Met Gala, schritt Hailey Baldwin (21) über den Teppich der BMAs – dieses Mal zwar ohne Kumpel Shawn Mendes (19), dafür in einer hautfarbenen Glitzer-Robe in V-Linie mit bauchnabeltiefem Ausschnitt und Knoten-Details. Auch Sängerin Ciara (32) setzte auf Nude und Glitzer und kombinierte den Look mit reichlich nackter Haut. Weitaus mehr angezogen wirkte Kesha (31), die ihr beiges Wallekleid mit Fransenjacke, Boots und Hut kombinierte.

Aus der Reihe getanzt

Ob in positivem oder negativem Maß – Demi Lovato (25) stahl bei den BMAs allen die Show. Die Musikerin tanzte aus der Reihe und warf sich in eine weite, gelbbraune Robe mit Leoprint.

ANDREW MATTHEWS/AFP/Getty Images Meghan Markle

Anzeige

Frazer Harrison / Getty Images Tyra Banks in einem schwarzem Samtkleid bei den Billboard Music Awards 2018

Anzeige

Frazer Harrison / Getty Images Ciara in einem Transparentdress bei den Billboard Music Awards 2018

Anzeige

Lisa O'Connor / Getty Images Dua Lipa auffällig in Lila bei den Billboard Music Awards 2018

Frazer Harrison / Getty Images Demi Lovato mit Leo-Print bei den Billboard Music Awards 2018

Frazer Harrison / Getty Images Bebe Rexha in schwarzer Megarobe bei den Billboard Music Awards 2018

Matt Winkelmeyer / Getty Images Kelly Clarkson bei den Billboard Music Awards 2018

Frazer Harrison / Getty Images Christina Aguilera in Nadelstreifen bei den Billboard Music Awards 2018

Frazer Harrison / Getty Images Evan Ross mit Ehefrau Ashlee Simpson-Ross auf dem Red Carpet der Billboard Music Awards 2018

Frazer Harrison / Getty Images Hailey Baldwin in einem Traum aus Gold bei den Billboard Music Awards 2018

Frazer Harrison / Getty Images Kesha im Hippie-Look bei den Billboard Music Awards 2018

Lisa O'Connor / Getty Images Überraschungsgast Taylor Swift bei den Billboard Music Awards 2018

Matt Winkelmeyer / Getty Images Jennifer Lopez im Schlangenlook bei den Billboard Music Awards 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de