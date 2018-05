Sie sind endlich Mann und Frau! Schon seit Monaten steht ganz Großbritannien unter Strom und wartet auf die Hochzeit des Jahres. Vor 600 geladenen Gästen gaben sich Prinz Harry (33) und seine Meghan Markle (36) in der St George's Chapel nun endlich das Eheversprechen. Von Prinz Charles (69) zum Altar geführt, strahlte die Braut ihrem Gatten glücklich entgegen. Aber auch die Mini-Royals sorgten wieder für einige zuckersüße Momente. So schritten Prinzessin Charlotte (3) und Prinz George (4) als goldiges Blumenmädchen und Page Boy hinter der bezaubernden Braut her.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de