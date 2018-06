Diese Party toppt wirklich alles! Beim Life Ball in Wien haben die Promis mal wieder ihre extravagantesten Roben rausgeholt! Seit Jahren findet die Benefiz-Veranstaltung zu Gunsten HIV-infizierter und AIDS-erkrankter Menschen in Österreichs Hauptstadt statt. Neben Kelly Osbourne (33), Paris Jackson (20) und Caitlyn Jenner (68) ließen sich auch die deutschen Stars das bunte Spektakel nicht entgehen. Model Rebecca Mir (26) glänzte mit einer Krone auf dem Kopf und Let's Dance-Moderatorin Victoria Swarovski (24) warf sich in ein Mega-Engelskostüm!



