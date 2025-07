"Rivals"-Darstellerin Emily Atack verkündet ihre Verlobung

Emily Atack (35) hat ihre Verlobung bekannt gegeben! Die Schauspielerin teilte die frohe Nachricht auf Instagram, wo sie stolz ihren funkelnden Verlobungsring präsentierte. Auf einem liebevollen Foto kuschelt sie sich an ihren Partner Alistair Garner, während der beeindruckende Diamantring auf seiner Brust glitzert. Unter den Beitrag schrieb Emily eine Zeile aus dem bekannten Song von The Cure: "It's Friday, I'm in love" und fügte drei Diamantring-Emojis hinzu. Die beiden hatten erst im Juni letzten Jahres ihren Sohn Barney willkommen geheißen, und nun krönte Alistair ihre Liebe mit einem Heiratsantrag.

Kaum hatte Emily die aufregenden Neuigkeiten veröffentlicht, überschütteten Freunde und Fans das Paar mit Glückwünschen. Prominente wie Laura Whitmore und Fleur East ließen es sich nicht nehmen, ihre Freude in den Kommentaren auszudrücken. "Juhu, ich freue mich für euch beide, ihr Süßen", schrieb Laura voller Begeisterung. Die Musikerin Sophie Ellis-Bextor sendete Herz- und Klatschemojis, während Emilys Kollegin Bella Maclean vor Freude fast ausflippte und ein langgezogenes "AHHHHHHHHHHH" hinterließ. Die Kommentare zeigten, wie sehr die Nachricht die Herzen vieler Menschen berührte.

Emily, die durch ihre Rollen in verschiedenen TV-Produktionen bekannt wurde, hat ihr Leben in der Vergangenheit eher privat gehalten. Seit der Geburt ihres Sohnes Barney im Juni vergangenen Jahres teilen sie und Alistair jedoch hin und wieder kleine Einblicke aus ihrem Familienalltag mit ihrer Community im Netz. Für die Fans ist Emily vor allem für ihre lebensfrohe Art bekannt, was sie auch in schwierigen Momenten stets sympathisch macht. Mit der Verlobung scheint ihr privates Glück vollständig zu sein, und ihre Community freut sich, diesen neuen Meilenstein mit ihr zu feiern.

Anzeige Anzeige

Instagram / emilyatack Alistair Garner und Emily Atack, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Atack

Anzeige Anzeige

Instagram / emilyatack Emily Atack posiert mit Sohn, Instagram 2024

Anzeige