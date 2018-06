Coole Abkühlung für Alessio Lombardi (2)! Der Knirps ist der ganze Stolz von Papa Pietro (25). An ihren gemeinsamen Vater-Sohn-Tagen erlebt das Duo immer einzigartige Momente miteinander. Angesichts der sommerlichen Temperaturen wollte der Sänger seinen Sohn jetzt mit einer spritzigen Überraschung begeistern: Pie hat Alessio ein Planschbecken gekauft, wie der Ex von Sarah Lombardi (25) in seiner Instagram-Story zeigt. Doch das Befüllen stellte die beiden vor eine echte Herausforderung!



