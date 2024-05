Managerin gibt ein Update: Heinz Hoenig wartet auf erste OP

Heinz Hoenig (72) sorgt seit vergangener Woche für große Sorge: Der Schauspieler war für eine Notoperation per Helikopter in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nachdem er kurz darauf ins künstliche Koma versetzt worden war, erwachte er vor wenigen Tagen wieder aus diesem. Nun wartet er auf seine überlebensnotwendigen Operationen. Doch wie steht es derzeit um seinen Gesundheitszustand? Seine Managerin Birgit Fischer-Höper gibt gegenüber RTL ein Update: "Heinz ist soweit bei vollem Bewusstsein und er muss jetzt warten, bis seine Werte wieder stabiler werden – um dann die erste OP zu haben."

Wann genau der 72-Jährige also mit dem Eingriff zu rechnen hat, ist bislang unbekannt. Erst vor wenigen Tagen war er extra aus dem künstlichen Koma geholt worden, um selbst entscheiden zu können, ob er die lebensrettende – jedoch auch gefährliche – Operation antreten wolle. Als es dann endlich so weit war und er wieder ansprechbar war, soll er zunächst emotionale Worte an seine Frau gerichtet haben, wie diese selbst gegenüber des Senders berichtete. "Dann hat Heinz gesagt: 'Ich lasse dich nicht im Stich! Ich lasse dich und die Kinder nicht im Stich. Du bist die Liebe meines Lebens und dafür lohnt es sich zu kämpfen!'", soll es geheißen haben.

Dass der einstige Dschungelcamp-Kandidat aktuell im Krankenhaus liegt, ist jedoch auch mit ganz persönlichen finanziellen Problemen verbunden. Der Grund: Heinz ist nicht krankenversichert. Aus diesem Grund hatte sich sein Freund Ralph Siegel (78) für ihn eingesetzt und ein Spendenkonto eröffnet. Dort erhöhte sich zuletzt immer wieder die benötigte Summe, was für Verwirrung sorgte. "Da die Kosten für die anstehenden Eingriffe aber weitaus höher sein werden, überlegen wir gerade, das Spendenziel noch einmal zu erhöhen", begründete daraufhin Ralphs Geschäftspartnerin gegenüber Bild.

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

Getty Images Heinz Hoenig, Schauspieler

