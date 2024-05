Arzt ist überrascht, dass Harvey Weinstein noch am Leben ist

Harvey Weinstein (72) landete in den vergangenen Wochen nicht nur aufgrund des Prozesses gegen ihn in den Schlagzeilen. Auch wegen seiner Gesundheit macht der einstige Filmproduzent von sich reden. Zu einer kürzlichen Anhörung erschien der gebürtige New Yorker sogar im Rollstuhl. Nun zeigt er sich auch mit abrasierten Haaren. "Ich bin mir sicher, wir alle haben bemerkt, dass Harvey Weinstein kürzlich einen sehr zerbrechlichen und ungesunden Eindruck gemacht hat", äußert sich Doktor Hinshelwood gegenüber Mirror. Er vermutet, dass dieses Aussehen unter anderem auf die extremen Stressfaktoren zurückzuführen sei. "Ich bin überrascht, dass er überhaupt noch am Leben ist", fügt der Arzt hinzu.

Der Mediziner spekuliert zudem, was hinter Harveys abgeschorenen Haaren stecken könnte: "Die eine Möglichkeit, die ich am wahrscheinlichsten finde, ist, dass seine Haare ausfallen oder ganz einfach nicht gut wachsen." Das sei ebenfalls etwas, das bei enormem Stress passieren könne. Auch fortgeschrittene Krankheiten und schlechte Ernährung seien Faktoren. "Er könnte sich dazu entschieden haben, seine Haare lieber abzurasieren, statt mit großen kahlen Stellen oder sehr dünnem Haar in Erscheinung zu treten", vermutet Doktor Hinshelwood weiter und fügt hinzu: "Ich bin mir zudem nicht sicher, ob er sich noch in Haft befindet. Dann könnte es auch ein Problem mit Läusen sein. Wenn es einen Läuse-Ausbruch gegeben hat, könnten sie alle Insassen dazu angehalten haben, sich die Köpfe zu rasieren."

Dass Harvey aktuell ziemlich mit seiner Gesundheit zu kämpfen hat, machte auch sein Anwalt vor Gericht immer wieder deutlich. "Ich finde, die Staatsanwaltschaft sollte sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren. Anstatt einen 72-Jährigen wieder vor Gericht zu zerren, der niemandem etwas tut und von dem auch keinerlei Gefahr ausgeht", erklärte dieser laut Bild und wolle seinen Mandanten vor einem weiteren Prozess bewahren. Der einstige Filmschaffende hat seit Jahren mit Herzproblemen und Diabetes zu kämpfen.

Getty Images Harvey Weinstein im Februar 2020

Getty Images Harvey Weinstein im Gerichtssaal, Juli 2022

