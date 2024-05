"Bauer sucht Frau International"-Alisa datet in anderer Show

Nanu, hat Alisa bei Bauer sucht Frau International etwa nicht die große Liebe gefunden? Die Industriekauffrau versucht in der Kuppelshow derzeit, das Herz des Österreichers Peter zu erobern. Ob sie das schafft, ist noch unklar. Doch nun verrät Alisa, dass sie auch für ein anderes Datingformat vor der Kamera stand. Am Dienstag wird sie bei First Dates - Ein Tisch für zwei zu sehen sein. In ihrer Instagram-Story stellt sie aber klar: "Natürlich wurde diese Folge lange vor meiner Zeit bei 'Bauer sucht Frau International' abgedreht. Ich würde mich dennoch freuen, wenn ihr einschaltet."

Demnach dürfte aus Alisa und ihrem Blind Date Felix nichts geworden sein. Ihr Flirt mit Peter hat da durchaus mehr Potenzial. In der vergangenen Folge von "Bauer sucht Frau International" lernte sie sogar dessen besten Freund Mario kennen, der sie etwas genauer unter die Lupe nehmen sollte. Dieser schwärmte danach in den höchsten Tönen von ihr. "Sie strengt sich an, sie ist mit Herz dabei. Sie würde für dich kämpfen", versicherte er seinem Kumpel.

Doch nicht nur Alisa, sondern auch Peter hat es vor "Bauer sucht Frau International" schon mal mit der Partnersuche im TV probiert. Der Kuhhalter war 2021 in der österreichischen Version von Bauer sucht Frau zu sehen. Von seinen fünf Hofdamen war aber keine passende dabei. Mittlerweile ist der 33-Jährige seit vier Jahren Single. "Ich gehe nicht mehr jedes Wochenende aus. Wie soll man da noch jemanden kennenlernen?", machte er im Interview mit RTL deutlich.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau International" bei RTL+.

RTL Alisa und Peter bei "Bauer sucht Frau International"

RTL Stephanie, Peter, Alisa und Mario bei "Bauer sucht Frau International"

