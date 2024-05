Zufall? Justin Biebers Ex Selena und Benny zeigen ihre Liebe

Am Donnerstag verkündete Hailey Bieber (27), dass sie zusammen mit ihrem Ehemann Justin (30) den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Nur knapp eine Stunde später teilt ausgerechnet seine Ex-Freundin Selena Gomez (31) einen Schnappschuss in ihrer Instagram-Story – der sie dem Anschein nach händchenhaltend und total vertraut mit ihrem neuen Partner Benny Blanco (36) zeigt. Handelt es sich hierbei um einen Zufall oder könnte das Liebesfoto der Schauspielerin womöglich in Verbindung mit den Babynews des Sängers stehen?

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass sich die 31-Jährige und ihr Liebster turtelnd auf Social Media zeigen: Seitdem die "Same Old Love"-Interpretin und der Musikproduzent im vergangenen Dezember ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, lassen sie ihre Fans regelmäßig an ihrem Glück teilhaben. Zuletzt teilte die Beauty einen verliebten Schnappschuss, auf dem sie Benny leidenschaftlich auf den Mund küsst.

2010 hatten Justin und Selena öffentlich gemacht, zusammen zu sein. Nach drei Jahren Beziehung verkündeten sie nach vielen Höhen und Tiefen jedoch ihre Trennung. Nach dem schwierigen Liebes-Aus im Jahr 2013 gaben die beiden ihrer jungen Liebe eine zweite Chance und versuchten es noch einmal miteinander – leider vergebens. Nur wenige Monate später trennten sie sich erneut und zogen einen endgültigen Schlussstrich unter ihre Partnerschaft.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco im Mai 2024

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber bei den AMAs 2011

Denkt ihr, dass Selenas Story im Zusammenhang mit Justins Babynews steht? Ja, das ist doch offensichtlich! Na ja, ich finde das eher an den Haaren herbeigezogen... Ergebnis anzeigen



