Treibt Angelina Jolie einen Keil zwischen Brad und die Kids?

Der Rosenkrieg zwischen Brad Pitt (60) und Angelina Jolie (48) nimmt offenbar immer noch kein Ende. Seit ihrer Trennung im Jahr 2016 streiten die Hollywood-Stars um das Sorgerecht für ihre noch minderjährigen Kinder Shiloh (17), Knox (15) und Vivienne (15). Vor wenigen Wochen erhob Angelina schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann: Brad soll sie mehrfach körperlich misshandelt haben. Nun schießt der "Troja"-Star jedoch laut Entertainment Tonight zurück. In aktuellen Gerichtsunterlagen wirft er der "Salt"-Darstellerin vor, sie habe versucht, einen Keil zwischen ihn und seine Kinder zu treiben. Laut der Aussage eines ehemaligen Sicherheitsmitarbeiters soll die Filmproduzentin ihren Kindern untersagt haben, während Brads Besuchen mit ihm zu sprechen.

In den offiziellen Dokumenten behaupten Brads Anwälte zudem, dass Angelina versucht hätte, ihr Sicherheitspersonal durch Geheimhaltungsvereinbarungen zum Schweigen zu bringen. Laut dem juristischen Vertreter der "Maleficent"-Bekanntheit ist das jedoch kompletter Unsinn. Es sei eine gängige Praxis, sogenannte NDAs mit Wachleuten abzuschließen und habe nichts mit Machtmissbrauch oder Kontrolle zu tun. "Alles, was Angelina jemals wollte, war eine Trennung mit positiven Beziehungen zwischen allen Familienmitgliedern, einschließlich Herrn Pitt. Sie freut sich auf den Tag, an dem er sie endlich loslassen kann", heißt es zusätzlich in der Stellungnahme des Anwalts.

Angelina scheint mit ihrem vergangenen Lebensabschnitt endlich abschließen zu wollen. Doch ist sie auch schon bereit für eine neue Liebe? Ein Insider will wissen, dass die Regisseurin wohl neuerdings mit ihrem Kollegen Justine Levine anbandeln soll. Im "Deux U"-Podcast gab der Informant vor wenigen Tagen an: "Die Broadway-Community scheint zu denken, dass Angelina und Justin Levine sich daten. Sie ist Produzentin des neuen Musicals 'The Outsiders' und er hat an der Musik für die Show gearbeitet."

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt, Januar 2007

ActionPress Vivienne Jolie-Pitt, Justin Levine und Angelina Jolie, 2024

