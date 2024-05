Königin Camilla ehrt Queen Elizabeth mit besonderer Brosche

König Charles (75) und Königin Camilla (76) eröffnen die königliche Gartensaison! Bei der ersten Gartenparty des Jahres trägt die Frau des Monarchen ein besonderes Schmuckstück ihrer verstorbenen Schwiegermutter. Auf dem grünen Rasen des Buckingham Palace präsentiert sie eine der Cullinan-Broschen von Queen Elizabeth (✝96) auf ihrer Brust. Dazu trägt sie ein weißes Kostümkleid mit schwarzen Streifen und einen schicken weißen Hut, der mit Federn verziert ist. Laut Us Weekly ist die herzförmige Brosche mit einem 18-Karat schweren Diamanten ausgestattet und war eines der Lieblingsstücke der Queen.

Auch Charles genießt das Event mit Stil. Der 75-Jährige verbringt den Tag in einem grauen Frack, dessen hellblaue Weste ihm einen sommerlichen Look verpasst. Dazu sorgen Accessoires wie ein Zylinder, ein Regenschirm und eine edle Krawatte für ein gentlemanhaftes Auftreten des Familienvaters. Das königliche Ehepaar mischt sich bei der Gartenparty unter die Menge und macht einen fröhlichen Eindruck. Von den aktuellen Problemen wie Charles' Krebserkrankung oder den Negativschlagzeilen rund um Prinz Harry (39) lassen sie sich nichts anmerken.

Lange wurde über ein Treffen des Wahlamerikaners mit seinem Vater spekuliert. Wegen der Jubiläumsfeier der Invictus Games befand sich Harry kürzlich in London. Unter anderem besuchte er einen Gottesdienst zu Ehren der Benefizveranstaltung. Allerdings traf er dort nicht auf Charles, Prinz William (41) und Co. Ein Sprecher des Palastes erklärte gegenüber The Sun: "Aufgrund des vollen Programms Seiner Majestät wird dies leider nicht möglich sein."

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry in London, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Camillas Outfit bei der royalen Gartenparty? Stilvoll. Schön, dass sie die Queen ehrt. Ich hätte mir ein sommerlicheres Outfit gewünscht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de