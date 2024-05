Show zu hart? Zwei GNTM-Kandidaten müssen ins Krankenhaus

In der 13. Folge von Germany's Next Topmodel kam es gleich zu zwei medizinischen Zwischenfällen. Sowohl Kadidja als auch Aldin mussten sich aufgrund von Kreislaufproblemen ärztlich untersuchen lassen. Auf dem Plan der Nachwuchsmodels stand eigentlich ein Videoshooting mit Schauspieler Thomas Kretschmann (61)! Bevor Kadidja dieses überhaupt antreten konnte, sackte sie im Backstage-Bereich zusammen und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. "Es war schon kurz erschreckend", berichtete Frieder. Sofort eilten ihr die Rettungssanitäter zu Hilfe. "Vielleicht habe ich wirklich zu wenig Zucker zu mir genommen und noch dazu meine Tage. Wenn man ein bisschen mehr Blut verliert, ist das natürlich für den Kreislauf auch nicht so gut", überlegte sie anschließend im Interview. Ihr Mitstreiter Aldin konnte zwar noch am Videodreh teilnehmen, doch bis zur Entscheidung verschlechterte sich sein Zustand rapide!

Auch sein Kreislauf baute immer mehr ab! "Als wir auf die Entscheidung gewartet haben, habe ich schon gemerkt, mein Kreislauf macht nicht mehr ganz so mit", erklärte er und fügte hinzu: "Alles um mich herum hat sich gedreht." Noch während der Ausstrahlung gab Heidi (50) aber Entwarnung: Ihren beiden Nachwuchstalenten soll es wieder besser gehen! Die zweite gute Nachricht: Kadidja und Aldin sind beide in der nächsten Runde und dürfen kommende Woche weiterhin um den Titel "Germany's Next Topmodel" kämpfen!

Für zwei Teilnehmer hat es diese Woche allerdings nicht gereicht – sie mussten die Show verlassen! Dominic ist der Erste, der die Heimreise antreten muss. "Es hat die Glaubwürdigkeit gefehlt und auf die kam es heute an – in eine Rolle zu schlüpfen und authentisch sein", begründete Heidi ihre Entscheidung. Auch von der vierfachen Mutter Stella war die Jury diesmal nicht überzeugt. "Ich bin gerade so traurig. Einerseits freue ich mich auch, zu meinen Kindern zu fahren, aber es tut unglaublich weh", kommentiert die 34-Jährige ihren Exit.

Anzeige Anzeige

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum am Set von "Germany's Next Topmodel"

Anzeige Anzeige

ProSieben/Michael de Boer GNTM-Stella nach dem Umstyling 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass die beiden wegen der harten Bedingungen bei GNTM gesundheitliche Probleme hatten? Ja, ganz sicher. Das muss so anstrengend sein! Nee, ich glaube, das war Zufall! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de