In seiner Karriere musste er vor Kurzem eine riesen Schlappe hinnehmen – privat könnte es Loris Karius (24) derzeit aber wohl kaum besser gehen. Beim diesjährigen Champions-League-Finale am 26. Mai leistete sich der Torwart zwei folgenschwere Patzer und besiegelte damit die Niederlage seines Vereins FC Liverpool. Von diesem schwarzen Tag erholt sich Loris jetzt im Luxusurlaub: Begleitet wird er dabei von dieser äußerst attraktiven Dame!

Zwar sind die beiden offiziell noch kein Paar, doch wie Bild erfahren haben will, soll Loris bereits seit einer Weile mit dem US-amerikanischen Supermodel Daniella Grace anbandeln. Mit ihr entspannt der Sportler nun offenbar in einem sündhaft teuren Fünfsternehotel im Südpazifik. Während auf seinem Instagram-Profil nichts auf den Urlaub mit seiner schönen Begleiterin hindeutet, finden sich auf Daniellas Account zahlreiche paradiesische Schnappschüsse von der Trauminsel Bora Bora. Heiße Aussichten, die auch Loris in vollen Zügen genießen dürfte!

Der Torhüter ist nicht der erste Fußballstar, dem die Blondine den Kopf verdreht. Kurz bevor Cristiano Ronaldo (33) Ende 2016 seine Georgina Rodriguez (23) kennen und lieben lernte, hatte die 27-Jährige auch mit ihm einen heißen Flirt. Beim Champions-League-Finale konnte der vierfache Vater in diesem Jahr mit seiner Mannschaft Real Madrid den Sieg feiern – Daniella soll beim Spiel allerdings ihren Loris von der VIP-Tribüne aus angefeuert haben.

Getty Images / Laurence Griffiths Loris Karius beim Champions-League-Finale 2018

daniellagrace/Instagram Daniella Grace

Splash News Cristiano Ronaldo

