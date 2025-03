Diletta Leotta feuerte Loris Karius bei Schalke-Debüt an

Loris Karius (31) feierte am Freitagabend sein mit Spannung erwartetes Debüt im Tor des FC Schalke 04. Bei der Begegnung gegen den SC Preußen Münster in der Veltins-Arena saß die bisherige Nummer eins, Justin Heekeren, auf der Bank – Loris durfte dafür in der Startelf glänzen. Besonders aufgeregt war der Kicker aber vermutlich wegen einer anderen Person, die ihn vom Spielfeldrand aus beobachtete: Seine Ehefrau Diletta Leotta (33) reiste extra aus Mailand an, um ihrem Mann bei der großen Premiere die Daumen zu drücken. Die italienische Sportmoderatorin soll aber nur kurze Zeit in Deutschland verbringen, bevor sie aufgrund beruflicher Verpflichtungen rasch wieder nach Italien zurückkehrt.

Für den 1904 gegründeten Fußballclub Schalke 04 könnte Loris, der erst im Winter für die Gelsenkirchener verpflichtet wurde, ein entscheidender Faktor im Abstiegskampf werden. Sein Vertrag gilt zunächst nur bis zum Sommer, doch mit guten Leistungen könnte sich der erfahrene Torhüter eine langfristige Perspektive bei dem Traditionsverein sichern. Der Schalker Trainer Kees van Wonderen zeigte sich laut Bild im Vorfeld des Spiels optimistisch, was den weiteren Weg des gebürtigen Biberachers angeht: "Wir glauben, dass Loris der Mannschaft mit Erfahrung und Leistung helfen kann."

Loris' Ehefrau Diletta ist eine bekannte italienische Moderatorin, die vor allem durch ihre Arbeit bei DAZN, einem Sport-Streamingdienst, internationale Bekanntheit erlangte. Geboren in Sizilien, hat sie sich als TV-Gesicht und Influencerin vor allem in Italien etabliert. Für ihre Ehe mit Loris scheint sich die 33-Jährige trotz hoher beruflicher Belastungen immer wieder Zeit zu nehmen. Die beiden, die ihre Beziehung Ende 2022 öffentlich machten, sind seit vergangenem Jahr verheiratet und Eltern von Tochter Aria. Für beide scheint das gemeinsame Glück – trotz aller Herausforderungen – oberste Priorität zu haben. Schon in der Vergangenheit betonte der Torwart bezüglich ihrer Fernbeziehung gegenüber RTL: "Wir werden Wege finden, wie wir es lösen."

Instagram / dilettaleotta Diletta Leotta und Loris Karius

Instagram / loriskarius Diletta Leotta, Moderatorin, mit ihrem Partner Loris Karius, Fußballer

