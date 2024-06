Diletta Leottas Hochzeit rührte Michelle Hunziker zu Tränen

Loris Karius (31) und Diletta Leotta (32) traten gestern auf der italienischen Insel Vulcano vor den Traualtar und gaben sich schließlich das Jawort. Neben zahlreichen prominenten Gästen waren auch Dilettas Kollegin Michelle Hunziker (47) und ihre älteste Tochter Aurora Ramazzotti (27) mit von der Partie. Es scheint eine sehr emotionale Trauung gewesen zu sein, denn Michelle konnte ihre Gefühle nicht im Zaum halten. In ihrer Instagram-Story teilt Aurora ein Video, das ihre Mama während der Zeremonie zeigt: Michelles Augen sind mit Tränen gefüllt, während sie ihren Blick auf das Brautpaar richtet und sich mit einem Taschentuch das Gesicht abtupft. "Sie war von der ersten bis zur letzten Sekunde in Tränen", schreibt Aurora zu dem Clip.

Vor der großen Trauung am Samstag hat das Brautpaar sein Hochzeitswochenende gemeinsam mit seinen Gästen bereits am Freitagabend eingeläutet. "Wir kommen, um dich zu feiern", teilte Michelle ihrer Freundin Diletta in einer Story auf der Social-Media-Plattform mit. Wie Gala berichtet, wurden die Geladenen per Shuttle zur Location gebracht. Das teilten sich Michelle und ihre Tochter mit der italienischen Unternehmerin Chiara Ferragni (37). Alle Gäste trudelten getreu des vorgegebenen Dresscodes in heller Kleidung ein, um den letzten Abend vor dem großen Tag der Sportmoderatorin und des Torwarts zu zelebrieren.

Bei Diletta und Loris ging es Schlag auf Schlag. Seit Oktober 2022 gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. Zu Beginn des vergangenen Jahres machten sie ihre Beziehung öffentlich. Schon kurz darauf verkündete das Paar die Schwangerschaft der Italienerin. Nur wenige Monate später machte die Geburt ihrer kleinen Tochter Aria ihr Familienglück der beiden perfekt. "Heute wurde ich durch dich wiedergeboren. Willkommen Aria. Du bist das beste Geschenk, das wir uns hätten wünschen können", schwärmte Diletta unter ihrem Social-Media-Beitrag, mit dem sie ihren Spross auf der Welt begrüßte.

Instagram / therealauroragram Michelle Hunziker bei Diletta Leotta und Loris Karius' Hochzeit

Instagram / dilettaleotta Diletta Leotta und Loris Karius mit ihrer Tochter

