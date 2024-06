Loris Karius und Diletta Leotta haben in Italien geheiratet

Loris Karius (31) und Diletta Leotta (32) sind in den Hafen der Ehe geschippert! Anfang 2023 bestätigen der Kicker und die Sportmoderatorin ihre Beziehung. Wenige Monate später erblickt ihre gemeinsame Tochter Aria das Licht der Welt. Nun haben die Turteltauben wieder einen Grund zur Freude: Sie dürfen sich offiziell Mann und Frau nennen! Das teilt Diletta via Instagram mit. "Alles, was ich jemals wollte", schreibt sie zu Schnappschüssen der Zeremonie in Italien.



