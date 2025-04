Diese Männer waren vor Alexander an Sophia Thomallas Seite

Sophia Thomalla (35) ist seit 2021 mit Tennisprofi Alexander Zverev (27) liiert – doch ihr Liebesleben vor dieser Beziehung sorgte ebenfalls für Schlagzeilen. Von 2011 bis 2015 war die Schauspielerin und Moderatorin mit Rammstein-Sänger Till Lindemann (62) zusammen. Trotz beinahe 27 Jahren Altersunterschied schien das Paar glücklich. Als Zeichen ihrer Liebe ließ sich Sophia Tills Namen in den Nacken tätowieren und dazu sein Porträt auf ihren Unterarm stechen. Nach der Trennung folgte eine stürmische Ehe mit dem norwegischen Musiker Andy LaPlegua (49), Frontmann der Band Combichrist. Die Hochzeit hielt allerdings nur 600 Tage und wurde 2017 geschieden.

Kurz darauf begann Sophia 2017 eine Beziehung mit Gavin Rossdale (59), dem Sänger der britischen Band Bush. Obwohl zu Beginn von beiden Seiten betont wurde, dass sie lediglich Freunde seien, tauchten sie immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit auf und ließen keine Zweifel daran, dass es sich doch um mehr handelte. Gavin, der zuvor mit Gwen Stefani (55) verheiratet war, ist 24 Jahre älter als Sophia, die auch während dieser Beziehung Schlagzeilen machte. Ihre wechselnden Partner, darunter Musiker und Künstler, stießen dabei stets auf großes öffentliches Interesse. Zu guter Letzt folgte eine Beziehung mit Profi-Fußballer Loris Karius (31), die von 2019 bis 2021 hielt.

Das aktuelle Glück mit Alexander scheint jedoch in neuen Bahnen zu verlaufen. Der Tennisstar sprach kürzlich in einem Interview von seinen Familienplänen und seiner Liebe zu Sophia. Diese hat sich wiederum – bekannt für ihre vielseitigen beruflichen Aktivitäten – vor allem als Moderatorin mit spitzer Zunge etabliert. Ihre Beziehungen sorgten in der Vergangenheit für viel Gesprächsstoff, da sie ihre Partner oft aus der Öffentlichkeit kannte und diese Beziehungen starke mediale Aufmerksamkeit erhielten. Heute scheint die Moderatorin angekommen zu sein und ihr Glück in einer stabilen Partnerschaft gefunden zu haben.

Getty Images Musiker Gavin Rossdale, November 2024

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla im März 2024

