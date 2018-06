Im ersten Teil von "Ralph reicht's" begaben sich Computerspiel-Bösewicht Ralph und seine Begleiterin Vanellope auf eine aufregende Mission durch etliche Spielhallen-Games. Mit der Pixel-Story landeten die Walt Disney Animation Studios 2012 einen echten Kinohit. Jetzt – knapp sieben Jahre später – geht das Animationsabenteuer endlich in die zweite Runde. Im Februar 2019 wird das süße Duo erneut durch die digitale Welt flitzen. Dieses Mal werden sich Ralph und Vanellope allerdings an etwas viel Größeres wagen: das Internet. Neben Snapchat, Google und Co. werden die beiden auf ein wahres Highlight treffen – auf einer Website begegnen sie allen Disney-Prinzessinnen!



