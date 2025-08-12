Travis Kelce schätzt Normalität mit seiner Taylor Swift sehr

Travis Kelce (35), einer der bekanntesten Spieler der NFL, hat im Interview mit GQ Einblicke in seine Beziehung mit Taylor Swift (35) gegeben. Seit beinahe zwei Jahren sind der Sportler und die Sängerin ein Paar, und trotz ihrer Bekanntheit schätzt Travis vor allem die Normalität in ihrer Partnerschaft. "Wenn ich mit ihr zusammen bin, fühlt es sich an, als wären wir ganz normale Menschen – einfach zwei Menschen, die sich lieben", verriet er. Auch wenn die Medien die beiden auf Schritt und Tritt beobachten, sei ihre Liebe ganz natürlich entstanden. Travis betont, dass ihre Werte und ihre Art, Menschen zu schätzen, perfekt zueinanderpassen.

Der Footballstar zeigte sich beeindruckt von Taylors "Persönlichkeit und ihrer Authentizität". Besonders hob er ihre Fähigkeit hervor, Liebe und Unterstützung zu zeigen, egal in welcher Situation. Er zieht sogar Parallelen zwischen Taylor und seiner Mutter, insbesondere was Arbeitseifer und Zielstrebigkeit angeht. "Ich habe gesehen, wie meine Mutter die Ziele erreicht hat, die sie sich gesetzt hatte, wie sie sich von einer Bankangestellten bis ganz nach oben im KeyBank-Gebäude hochgearbeitet hat", erklärte Travis und ergänzte schwärmerisch: "Ich habe gesehen, wie Taylor genau dasselbe getan hat: Sich Ziele gesetzt, die Erwartungen übertroffen und die Welt in dieser Hinsicht wirklich in ihren Bann gezogen."

Dass Normalität in ihrem Leben manchmal schwer zu finden ist, zeigt die ständige Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Dennoch scheinen Taylor und Travis ihren Weg zu gehen. Im vergangenen Juni waren sie unter anderem zusammen in Cleveland unterwegs, wo sie mögliche Anwesen in der Umgebung besichtigten. Die Metropole im Bundesstaat Ohio ist für Travis nicht fremd, da er hier aufwuchs. Es scheint, dass das Paar überlegt, Teile seines gemeinsamen Lebens näher an dieser Stadt zu gestalten – fernab vom Rampenlicht und zurück zu den Wurzeln.

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Instagram / killatrav Travis Kelce und Taylor Swift, Juli 2025

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Juni 2025 in Florida