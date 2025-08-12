Donald Trump rastet bei Frage zu Jeffrey Epstein aus

Donald Trump (79) ist erneut wegen seiner früheren Verbindung zu Jeffrey Epstein (†66) in die Schlagzeilen geraten. Während eines öffentlichen Auftritts im Weißen Haus verlor er laut CNN die Fassung, als ein Reporter eine Frage zu einer angeblich geplanten Besprechung innerhalb seiner Regierung über den Epstein-Skandal stellte. Der US-Präsident "schäumte vor Wut" und antwortete: "Sehen Sie, das Ganze ist ein Schwindel!" Vizepräsident JD Vance reagierte ähnlich und bezeichnete die angebliche Besprechung als "Fake News".

Sowohl Präsident als auch Vizepräsident bestritten vehement, von einem Treffen innerhalb der Regierung gewusst zu haben. "Wir treffen uns nicht, um über die Epstein-Situation zu sprechen", erklärte der Vizepräsident schlicht. Donalds Verhalten hingegen fiel dramatischer aus und er betonte: "Das ist nur ein Versuch, von etwas abzulenken, das totaler Quatsch ist! Okay?" Zuletzt hatte er versucht, die öffentliche Aufmerksamkeit auf andere politische Persönlichkeiten zu lenken. Der ehemalige Präsident Bill Clinton (78) ließ jedoch durch seinen Sprecher jegliche Verbindung zu Jeffrey zurückweisen.

Der verstorbene Milliardär Jeffrey stand im Jahr 2019 wegen sexueller Ausbeutung Minderjähriger vor Gericht. Sein Fall sorgte für besondere Brisanz, da zahlreiche Politiker und Prominente zu seinen Freunden und Geschäftspartnern gehörten. Donald hatte immer wieder eine frühere Freundschaft bestritten. Seine hitzigen Reaktionen auf dieses Thema verdeutlichen jedoch, dass der Schatten des Skandals nach wie vor auf ihm lastet – trotz aller Beteuerungen.

Getty Images Donald Trump, US-Präsident

Imago Ein Foto von Donald Trump und Jeffrey Epstein wird von einem Abgeordneten gezeigt

Imago Demonstranten mit Plakat von Donald Trump und Jeffrey Epstein