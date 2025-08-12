Laut Insider: Jessica Alba und Danny Ramirez sind ein Paar

Jessica Alba (44) wurde am Montagabend gemeinsam mit ihrem neuen Freund Danny Ramirez in New York City gesichtet. Auf Bildern, die Just Jared vorliegen, verließen die Schauspielerin und der 32-jährige Star aus "Top Gun: Maverick" zusammen mit einer Gruppe von Freunden ein schickes Restaurant. Unter den Anwesenden war auch Jessicas Kollegin Lizzy Mathis, mit der sie die Serie "Honest Renovations" dreht. Ein Insider hat inzwischen bestätigt, dass die beiden Stars tatsächlich ein Paar sein sollen und in den vergangenen Wochen vermehrt Zeit miteinander verbracht haben.

Die ersten Gerüchte um die Romanze von Jessica und Danny kamen auf, nachdem sie kürzlich gemeinsam in einem Flugzeug von Cancun nach Los Angeles gesehen wurden. Seit ihrer Scheidung von Cash Warren (46), mit dem sie drei Kinder hat, macht Jessica eine öffentlichkeitswirksame Veränderung durch. Auch beruflich läuft es bei der Schauspielerin rund: Bereits am 14. August startet die dritte Staffel ihres gemeinsamen Renovierungsprojekts mit Lizzy auf dem Roku Channel, was bei Fans für Vorfreude sorgt.

Dass Jessica und Danny privat harmonieren, scheint sich auch in ihrem Stil widerzuspiegeln. Beide wurden vor Kurzem bei einem gemeinsamen Moment in Los Angeles in lässigen Partnerlooks gesichtet, was deutlich macht, wie gut sie sich verstehen. Jessica scheint ihr neues Kapitel sichtlich zu genießen und mit Danny eine neue Leichtigkeit gefunden zu haben. Die Entwicklung in ihrem Leben sorgt für viel Aufmerksamkeit – sowohl in der Öffentlichkeit als auch im privaten Kreis.

Instagram / jessicaalba Jessica Alba macht ein Selfie im Strandoutfit

Getty Images Danny Ramirez, Schauspieler

Getty Images Cash Warren und Jessica Alba im Februar 2008