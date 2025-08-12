So hoch soll das Erbe von Felix Baumgartner (†56) sein

Felix Baumgartner (†56), bekannt durch seinen spektakulären Stratosphären-Sprung im Jahr 2012, ist am 17. Juli bei einem tragischen Paragliding-Unfall ums Leben gekommen. Der Extremsportler war zu diesem Zeitpunkt in Italien und hatte sich schon in den Tagen zuvor in die Lüfte begeben, bevor das Unglück geschah. Nun rückt auch die Frage nach seinem Erbe in den Fokus. Laut dem Portal celebritynetworth.com soll Felix ein Barvermögen von rund 4,2 Millionen Euro hinterlassen haben. Doch enge Quellen berichten, dass es möglicherweise noch deutlich mehr sein könnte.

Sein Stratosphären-Sprung, der weltweit live übertragen wurde, brachte Felix im Jahr 2012 nicht nur große Bekanntheit, sondern auch eine Gage von etwa zehn Millionen Euro ein. Zudem hatte die Aktion einen geschätzten Werbewert von beeindruckenden sechs Milliarden Euro. Trotz dieses großen Erfolgs scheint der Österreicher aber großen Luxus nicht angestrebt zu haben. Seine letzte bekannte Adresse war in einem Mehrfamilienhaus in der Schweiz. Darüber hinaus soll er über Immobilien und weitere Vermögenswerte verfügt haben. Wer jedoch sein Erbe in Form dieser Besitztümer antreten wird, ist derzeit noch unklar.

Privat galt Felix als jemand, dem materielle Güter nicht besonders wichtig waren. Vielmehr widmete er sich seiner Leidenschaft für den Extremsport und der Erfüllung großer Träume. 2012 schrieb er mit seinem 39 Kilometer hohen Fall aus der Stratosphäre Geschichte und inspirierte Millionen weltweit. Hinter der öffentlichen Person stand ein Mann, der das Risiko liebte, jedoch offenbar ein eher genügsames Leben führte. Freunde und Bewunderer des Ausnahmeathleten trauern weiterhin und erinnern sich an einen Menschen, der nicht nur Rekorde knackte, sondern auch ein außergewöhnliches Leben führte.

Getty Images Felix Baumgartner, bei den Laureus World Sports Awards

BALAZS GARDI/RED BULL/SIPA Felix Baumgartner nach der Landung aus der Stratosphäre, 2012

