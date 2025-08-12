Estefanias neues Hobby: Da fehlen Silvia Wollny die Worte

Estefania Wollny (23), bekannt aus der Reality-TV-Familie "Die Wollnys", sorgt aktuell für Aufregung in der Familie. Die Tochter von Silvia Wollny (60) hat laut RTL die Esoterik für sich entdeckt und widmet sich intensiv dem Pendeln, um Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. Besonders überrascht zeigt sich ihre Mutter, als sie bei einem Besuch in Estefanias Wohnung in der Türkei Zeugin ihrer neuen Leidenschaft wird. Die Matriarchin der Großfamilie reagiert prompt mit Spott und Unverständnis: "Also ich pendle immer mit dem Bus von einer Haltestelle zur nächsten", kommentiert sie bissig.

Estefania selbst bleibt jedoch entspannt und verteidigt ihre neue Passion. Die junge Frau, gerade frisch getrennt von ihrem Ex Ali, ist überzeugt davon, dass ihr Pendel in Verbindung mit ihrer Energie Hinweise auf zukünftige Ereignisse geben kann. "In letzter Zeit sind einfach viele Dinge passiert, wo ich schon eine Vorahnung hatte", erklärt sie ihrer skeptischen Mutter. Silvia hingegen findet es schwer, die Faszination ihrer Tochter nachzuvollziehen. Mit einer Mischung aus Humor und Ärger wirft sie ein, dass Estefania mit all ihrer Energie wohl am besten direkt den Strom einer ganzen Stadt ersetzen könnte. Die Kontroverse löst in der Familie gemischte Reaktionen aus.

Die ungleichen Charaktere von Silvia und Estefania prägten schon immer die Dynamik der Wollnys. Silvia, die als resolutes Familienoberhaupt bekannt ist, hat es nicht immer leicht, sich mit den Eigenheiten ihrer elf Kinder zu arrangieren. Estefania hingegen nutzt ihre Plattform inzwischen auch als Sängerin und Social-Media-Star, um ihre Weltanschauung zu teilen. Die Auseinandersetzung um Esoterik zeigt einmal mehr, wie unterschiedlich die Generationen innerhalb der Familie ticken. Fans können sich auf weitere Einblicke in die Diskussion freuen, denn wie das Pendel-Drama weitergeht, wird in der nächsten Folge von "Die Wollnys" am Mittwochabend auf RTLZWEI zu sehen sein.

Collage: Instagram / estefaniawollny21, Instagram / wollnysilvia Collage: Estefania und Silvia Wollny

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, Sängerin

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Realitystar