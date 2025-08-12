Illegaler Tanz im Naturschutzgebiet: Katy Perry muss blechen

Popstar Katy Perry (40) steht erneut wegen ihres 2024 veröffentlichten Musikvideos zum Song "Lifetimes" im Fokus. Wie jetzt herauskam, verurteilte die balearische Regierung die Produktionsfirma des Videos bereits vor mehreren Monaten zu einer Geldstrafe. Im Parc Natural de ses Salines, einer streng geschützten Landschaft, wurden damals bei den Dreharbeiten empfindliche Dünen betreten – ohne Genehmigung. In dem Video tanzt Katy in verschiedenen Kulissen auf Formentera und Ibiza, auch im abgesperrten Dünensystem der kleinen Insel Espalmador – hinter deutlich sichtbaren Verbotsschildern, wie Ibiza heute berichtet. Das Bußgeld soll die Produktionsfirma bereits im Februar gezahlt haben.

Die eher symbolische Strafe beläuft sich auf rund 6000 Euro, doch für Katy bleibt der Vorfall ein weiterer Stolperstein in einer ohnehin turbulenten Zeit. Die unbefugten Dreharbeiten in der so zarten Natur der Balearen hätten laut Behörden als schwere Straftat gewertet werden können, wären langfristige Schäden entstanden. Trotz des glimpflichen Ausgangs sorgt diese Geschichte neben ihrem Liebesleben, das zuletzt durch Date-Gerüchte mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau (53) in die Schlagzeilen geriet, für weiteren Trubel. Ob diese kleinen Skandale rund um die "I Kissed a Girl"-Interpretin bald abklingen werden, bleibt abzuwarten.

Bereits kurz nach der Veröffentlichung vor rund einem Jahr sorgte auf Social Media besonders eine Szene des Videos, in der Katy ausgelassen in den goldenen Dünen von Espalmador tanzt, für hitzige Diskussionen. Während einige Fans den unbeschwerten Moment feierten, meldeten sich auch direkt zahlreiche kritische Stimmen, die auf den missachteten Naturschutz hinwiesen. Die 40-Jährige selbst hat sich bislang nicht öffentlich dazu geäußert – vielleicht, um dem Trubel keinen weiteren Zündstoff zu geben. Ob und wie sehr die Kritik an ihr nagt, bleibt vorerst ihr Geheimnis. Fest steht nur: Die Schlagzeilen um Katy reißen nicht ab, und privat wie beruflich könnte die Episode Spuren hinterlassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Popstar Katy Perry im July 2025 in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry bei einem Konzert in Inglewood, Kalifornien, July 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024