Nach Krebskampf: Dr. Danielle Spencer ist mit 60 gestorben

Dr. Danielle Spencer, die als Kind durch ihre Rolle als Dee Thomas in der erfolgreichen Sitcom "What’s Happening!!" bekannt wurde, ist im Alter von 60 Jahren verstorben. Die Schauspielerin und spätere Tierärztin verlor ihren langjährigen Kampf gegen den Krebs, wie ihr Freund und ehemaliger Co-Star Haywood Nelson auf Instagram bestätigt. In einem bewegenden Beitrag schreibt er: "Dr. Dee [...] hat endlich ihre Befreiung gefunden." Danielle starb im Kreise ihrer Familie in einem Krankenhaus in Richmond, Virginia.

Danielle wurde bereits früh in ihrer Kindheit bekannt, als sie 1976 die Rolle der frechen Dee Thomas in der Serie übernahm. Mit ihrem berühmten Spruch "Ooooh, I’m gonna tell Mama!" eroberte sie die Herzen der Zuschauer. Obwohl die Show nur drei Jahre lief, kehrte sie in den 1980er Jahren für das Spin-off "What’s Happening Now!!" zurück, bevor sie sich in den 1990er Jahren aus der Schauspielerei zurückzog. Nach schweren Schicksalsschlägen, darunter ein Autounfall, der sie in den Rollstuhl zwang, und einer Brustkrebsdiagnose im Jahr 2014, verfolgte Danielle eine Karriere als Tierärztin und setzte sich als engagierte Fürsprecherin für Tierrechte ein.

Neben ihrer beeindruckenden Karriere und ihrem unermüdlichen Einsatz für Tiere stand Danielle vor allem als Mensch im Mittelpunkt. Ihr Weg führte sie nicht nur durch Erfolg und Bekanntheit, sondern auch durch private Herausforderungen. Dabei bewahrte sie sich stets ihre Lebensfreude und Stärke. Haywood Nelson beschreibt sie als eine "brillante, liebevolle und pragmatische Kämpferin". Auch nach ihrer Zeit im Rampenlicht zeigte Danielle eine bewundernswerte Hingabe, sei es für ihre Familie, ihre Karriere als Tierärztin oder für den Umgang mit den Rückschlägen ihres Lebens.

