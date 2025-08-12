Miranda Cosgrove spielt Bachelor-Kandidatin in neuer Romcom

Miranda Cosgrove (32) kehrt zurück auf die Bildfläche und schlüpft in der neuen Netflix-Komödie "The Wrong Paris" in die Rolle der Dawn, einer Teilnehmerin in einer Reality-Dating-Show. Die Fans können sich auf zahlreiche Wendungen gefasst machen, denn Dawns Abenteuer beginnt mit einer großen Täuschung: Statt in der romantischen Stadt Paris, Frankreich, landet sie in Paris, Texas. Der Film, der am 12. September auf Netflix startet, verspricht nicht nur jede Menge Lacher, sondern auch ein Mitfiebern um Liebe, Drama und das große Preisgeld.

Die Schauspielerin, die als Star der Serie iCarly bekannt wurde, liebt selbst Romcoms und Reality-TV. "Ich liebe The Bachelor und Liebe im Spektrum", verriet Miranda dem Magazin Entertainment Weekly. Ihre Figur Dawn teilt diese Faszination jedoch nicht. Sie hat viel größere Pläne: Eigentlich möchte sie an einem Dating-Format teilnehmen, um sich ihren Traum von einer Kunstschule in Paris (Frankreich) zu erfüllen, doch der unerwartete Zwischenfall in Paris, Texas, bringt ihre Pläne durcheinander. Die Handlung nimmt eine Wendung, als Dawn bemerkt, dass sie bereits vor Beginn der Show eine Verbindung zu Bachelor Trey, gespielt von Pierson Fodé, hat – und plötzlich doch Gefühle über ihren Wunsch nach dem "Honeypot", dem Geldpreis, siegen könnten.

Abseits der fiktionalen Dramen am Set schwärmt Miranda von der Zusammenarbeit mit ihren Kolleginnen. Während in der Handlung Konflikte und Rivalitäten aufblühen, harmonierten die Darstellerinnen hinter den Kulissen bestens. "Wir haben uns alle so gut verstanden und viel Spaß miteinander gehabt", erzählt die Darstellerin erfreut. Auch für Miranda selbst ist der Film ein besonderer Schritt, denn sie war nicht nur Hauptdarstellerin, sondern auch ausführende Produzentin. Mit "The Wrong Paris" zeigt die Schauspielerin und Produzentin eine neue Facette ihrer Leidenschaft für Filme und Unterhaltung. Fans können sich auf eine turbulente und charmante Geschichte freuen, die Realität und Liebeskomödie perfekt vereint.

Getty Images "iCarly"-Star Miranda Cosgrove

Getty Images Miranda Cosgrove, Schauspielerin

Getty Images Miranda Cosgrove 2025 bei der Netflix Summer Break-Party in Santa Monica