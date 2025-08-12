Nicola Peltz-Beckham trug dieses Kleid bei Gelübdeerneuerung

Nicola Peltz-Beckham (30) und Brooklyn Beckham (26) haben nun drei Jahre nach ihrer Hochzeit im Jahr 2022 ihre Liebe mit einer feierlichen Gelübdeerneuerung bekräftigt. Für die Zeremonie wählte Nicola ein Kleid mit besonderer Bedeutung: Es war das Hochzeitskleid ihrer Mutter Claudia Peltz. Nachdem Fotos der Feier veröffentlicht wurden, erkannte ein aufmerksamer Fan die Ähnlichkeit und teilte laut Mirror einen Vergleich der beiden Outfits. Nicola bestätigte dies jetzt, indem sie den Beitrag in ihrer Instagram-Story mit einem Herz- und einem Tränen-Emoji repostete.

Neben den emotionalen und stilvollen Bildern, die das Paar auf Instagram teilte, betonte Brooklyn, wie wertvoll diese Momente für ihn seien. "Um ehrlich zu sein, könnte ich jeden Tag aufs Neue mein Eheversprechen mit ihr erneuern", schwärmte er laut Mirror. Nicola selbst schrieb auf Social Media: "In jedem Leben." Auffällig war jedoch, dass Brooklyns Familie – einschließlich seiner berühmten Eltern David (50) und Victoria Beckham (51) – leider nicht anwesend war. Dies befeuert erneut Spekulationen über anhaltende Spannungen zwischen den Familien. Für Nicolas Familie hingegen war die Zeremonie ein besonders verbindendes Ereignis, vor allem durch die zentrale Rolle ihres Vaters und die emotionale Bedeutung des Kleides.

Die liebevoll inszenierten Feierlichkeiten verdeutlichen einmal mehr, wie tief die Verbindung zwischen den beiden ist und wie sehr sie ihre Liebe immer wieder zelebrieren. Bereits nach ihrem ersten Eheversprechen im Jahr 2022 ließ sich Brooklyn seine Gelübde tätowieren. Laut Mirror plant er nun, auch die neuen Worte auf seiner Haut zu verewigen – sofern sich noch ein freies Plätzchen findet. Während das Verhältnis zu seiner eigenen Familie angespannt wirkt, scheint Brooklyn in Nicola festen Halt gefunden zu haben.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham bei ihrer Gelübdeerneuerung 2025

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham im September 2024 in Paris

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, April 2025