Travis Kelce findet: Taylor Swift ist eine Profi-Athletin

Taylor Swift (35) ist bekannt für ihre glänzenden Auftritte, doch ihr Partner, der NFL-Star Travis Kelce (35), sieht sie nicht nur als Sängerin, sondern auch als eine Art Profi-Athletin. In einem Interview mit dem Magazin GQ sprach er nun über die beeindruckende Arbeit seiner Freundin. "Sie sieht sich selbst vielleicht nicht als Sportlerin. [...] Aber ich habe gesehen, was sie durchmacht. Ich habe gesehen, wie viel Arbeit sie in ihren Körper steckt, und es ist überwältigend", erklärte er und verwies auf die extremen Bedingungen, unter denen sie auftritt. Ob es sengende Hitze in Singapur oder technikintensive Bühnenshows sind – Taylor meistert alles mit beeindruckendem Einsatz.

Besonders beeindruckt zeigte sich Travis von Taylors Ausdauer während ihrer "Eras Tour". Drei Stunden am Stück auf der Bühne zu stehen und dabei ununterbrochen Energie zu geben, sei eine Leistung, die er als Sportler gut einzuschätzen wisse. "Sie macht das drei, vier, fünf Tage hintereinander – das ist erschöpfender als das, was ich sonntags mache", so Travis. Auch die Art, wie Taylor ihr Publikum in den Bann zieht, habe ihn stark beeindruckt. "Sie schafft es so gut, alle zu verzaubern und ihnen das Gefühl zu geben, in einer intimen Atmosphäre zu sein", sagte der 35-Jährige bewundernd.

Travis, der zu Beginn seiner Beziehung zu Taylor in der Kritik stand, sich mehr auf sein privates Glück als auf den Sport zu konzentrieren, hat mittlerweile den Spagat zwischen beiden Welten gemeistert. Nach einer durchwachsenen Saison scheint er nun zurück in Topform zu sein. Dass Taylor ein so positiver Einfluss auf ihn hat, liegt womöglich auch daran, dass sie ihn an jemanden erinnert, der ihm besonders wichtig ist: seine Mutter Donna Kelce (72). Ihre Zielstrebigkeit, Wärme und ein außergewöhnlicher Arbeitswille seien Eigenschaften, die beide Frauen verbinden.

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Getty Images Taylor Swift während der "The Eras Tour"

Getty Images Travis Kelce mit seiner Mutter Donna im Juli 2023