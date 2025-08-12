Gewusst? Moderator Jörg Pilawa besitzt eine Privatinsel

Jörg Pilawa (59), einer der bekanntesten deutschen Fernsehmoderatoren, hat durch eine unerwartete Enthüllung überrascht: Er besitzt eine Privatinsel in Kanada. Ganz anders, als man es vielleicht vermuten könnte, handelt es sich bei diesem Rückzugsort nicht um ein luxuriöses Urlaubsparadies. Gegenüber Pierre M. Krause (48) im Format "Kurzstrecke" erklärte Jörg, dass seine "schroffe Insel" weniger kostet als eine Ein-Zimmer-Wohnung im Schwarzwald. Strom gibt es nur über Solarzellen, fließendes Wasser fehlt ganz. "Das ist ein ganz spartanisches Leben", beschreibt er seinen Aufenthalt, den er gemeinsam mit seiner Familie für mehrere Wochen jedes Jahr genießt.

Neben der Freude an der Einsamkeit liebt Jörg besonders das einfache Leben in der Wildnis. Für ihn und seine vier Kinder ist die Zeit ohne Internet ein ganz besonderes Erlebnis. Auch wenn es am Anfang schwierig ist, sich umzustellen – vor allem für die Kinder – schätzen sie es inzwischen, einmal ohne digitale Ablenkungen auszukommen. Nach ein paar Tagen sei das Handy nicht mehr relevant, so Jörg. "Das bringt sie wirklich auf andere Gedanken", verriet er. Holz hacken und das Waschen mit Regenwasser gehören auf der Insel ebenso zum Alltag wie die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen und sich selbst besser kennenzulernen.

Privat scheint Jörgs Leben derzeit genauso harmonisch wie auf seiner naturbelassenen Insel. Die Familie spielt ohnehin eine große Rolle in seinem Leben, und erst vor Kurzem wurde bekannt, dass Jörg mit Politikerin Julia Klöckner liiert ist. Die beiden gaben ihre Beziehung über ihren Freundeskreis bekannt, halten sich mit Details jedoch bedeckt. Sie sollen sich bei einer Feier kennengelernt haben. Jörg, der in Interviews oft seine Freude an zwischenmenschlichen Beziehungen betont, scheint in Julia eine passende Partnerin gefunden zu haben. Begleitet von seinen Kindern und der neuen Liebe genießt er offensichtlich sowohl familiäre Verbundenheit als auch die stille Abgeschiedenheit seiner kanadischen Insel.

Getty Images Jörg Pilawa, Moderator

Getty Images Jörg Pilawa im März 2015

ActionPress / Thomas Bartilla / Future Image Jörg Pilawa im April 2023