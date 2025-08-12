Peinlich: Mark Consuelos plagt Blackout vor 100 Komparsen

Mark Consuelos sprach in der Sendung "Live With Kelly & Mark" über einen Moment, der ihm bis heute peinlich ist. Der 54-Jährige offenbarte, dass er bei einem nächtlichen Dreh vor rund 100 Komparsen plötzlich seinen Text vergessen hatte. "Es war ein kleiner Monolog, nichts Wildes, aber als es darauf ankam, hatte ich einen totalen Blackout", erzählte er. Es sei eine Art "existenzielle Krise" gewesen, weil der Druck, als kurzfristiger Darsteller Teil eines Teams zu sein, ihn zusätzlich belastete.

Details über das Projekt, bei dem das Malheur passierte, verriet Mark nicht. Klar ist jedoch, dass es sich um eine nächtliche Szene handelte, bei der er viele Stunden im Trailer verbrachte, bevor es ernst wurde. Gerade dieser lange Zeitraum könnte zu dem Gedächtnisaussetzer beigetragen haben, mutmaßte der Schauspieler im Gespräch. Glücklicherweise konnte Mark später über den Vorfall lachen und sagte, dass solche Pannen am Set eben passieren – nicht nur Profis wie ihm. Auch Popstar Rita Ora (34), die als Co-Moderatorin einsprang, teilte eine ähnliche Erfahrung. Sie erinnerte sich, wie sie bei den Dreharbeiten zu einem der "Descendants"-Filme inmitten eines großen Ballsaals mitsamt Monolog völlig aussetzte.

Mit seiner Ehefrau Kelly Ripa (54) moderiert Mark die beliebte Sendung, während er gleichzeitig Einblicke in seinen stressigen Berufsalltag gibt. Kelly, die diese Woche eine Auszeit nahm, hatte vor Mark mehrere Gastmoderatorinnen wie Rita oder Jenna Dewan (44) an ihrer Seite. Das Ehepaar scheint dabei gleichermaßen den Spagat zwischen beruflicher und privater Harmonie zu meistern. Mark, der sich nicht zu schade ist, Anekdoten wie diese vor Publikum zu teilen, genießt dabei sichtlich die lockere Dynamik seiner neuen Rolle – auch wenn der "Live"-Moderator zugab, selbst gelegentlich über Ruhestand nachzudenken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Consuelos, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Consuelos, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa and Mark Consuelos 2024