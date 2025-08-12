Tanja Makarić brach nach Ultraschalltermin in Tränen aus

Die ehemalige Schwimmerin Tanja Makarić (28) hat einen sehr emotionalen Moment in ihrer Instagram-Story mit ihren Fans geteilt. Der Grund: Ein kürzlich stattgefundener Ultraschalltermin brachte die erlösende Nachricht, dass ihr erstes Baby vollkommen gesund ist. Während der Schwangerschaft, die für Tanja in einer äußerst stressigen Lebensphase stattfindet, war dieser Moment ein ganz besonderer Lichtblick. "Ich hatte einen Mental-Breakdown, weil es einfach so eine schöne Nachricht ist, dass das Kind komplett gesund ist und alles überlebt", erzählte sie offen.

Die Schwangerschaft kommt für Tanja zu einer Zeit, in der sie enormen Belastungen ausgesetzt ist. Die Influencerin sprach davon, wie viel gerade um sie herum passiert und wie sehr der Stress ihr zu schaffen macht. Dass das Baby all dem standhält und es ihm gutgeht, habe sie zutiefst beruhigt. "Den Stress und einfach alles... Momentan ist ja wirklich viel, viel los. Als wir im Auto saßen, habe ich erst mal eine halbe Stunde geweint. Einfach, weil das so eine Erleichterung war", schilderte sie ihren emotionalen Ausbruch.

Tanja zeigte sich jüngst auch offen über mentale Herausforderungen und das Thema Therapie. Die Schwangerschaft bringt ihr zwar viel Glück, findet aber inmitten einer Phase statt, die für sie alles andere als einfach ist. Ein voller Terminkalender lässt der Ex von Julian Claßen (32) kaum Zeit, zum Verschnaufen. Aktuell befindet sich die Schwangere in Behandlung und betonte, dass sich diese positiv auf ihr Wohlbefinden auswirkt: "Die Therapie tut schon sehr, sehr gut. Es ist das Beste, was ich hätte machen können."

Instagram / tanjamakaric_ Influencerin Tanja Makarić, August 2025

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, April 2025

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin