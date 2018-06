Trennung kurz vor der Trauung! Zwei Jahre lang waren Jillian Michaels (44) und ihre Lebensgefährtin Heidi Rhoades glücklich verlobt. Die ehemalige Fitnesstrainerin der US-Ausgabe von The Biggest Loser hatte ihrer Freundin damals in ihrer eigenen Reality-TV-Show "Just Jillian" einen romantischen Heiratsantrag gemacht. Nun sollte schon bald das Jawort folgen – doch jetzt erreichte Fans des Pärchens diese traurige Nachricht: Jillian und Heidi haben die Hochzeit abgesagt!

Wie Jillian auf ihrem Instagram-Profil mitteilte, seien sie und ihre Partnerin bereits seit Längerem getrennt. "Wir haben gemerkt, dass wir lieber nur Freunde und Eltern sein wollen, die getrennt leben, als zusammen zu sein." Für ihre Kinder wollen die beiden aber auch weiterhin eine Familie bleiben. "Das Leben und auch die Menschen können sich verändern, aber unsere Liebe zueinander und unsere Verpflichtung, unsere Kinder als Team großzuziehen, bleibt", betonte die 44-Jährige.

Das Sorgerecht für ihre zwei gemeinsamen Kinder werden sich Jillian und Heide somit wohl auch in Zukunft teilen: Töchterchen Lukensia (8) adoptierte das Paar 2012 in Haiti. Noch im selben Jahr brachte Heidi dann Sohn Phoenix (6) zur Welt.

WENN.com Jillian Michaels mit Familie

FayesVision / WENN.com Jillian Michaels, Fitnesstrainerin

FayesVision / WENN.com Heidi Rhoades und Jillian Michaels

